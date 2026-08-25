El Alimerka Oviedo Baloncesto ya supera la cifra de abonados del año pasado y se muestra optimista: “Ha habido un pequeño salto de calidad en la plantilla”

Ilusiones renovadas, muchas caras nuevas y coches a estrenar. Todo es novedad para la plantilla y el cuerpo técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto, que ayer conocieron los vehículos que conducirán esta temporada 26-27, cortesía de Uría Motor. Un curso que encaran con muchas expectativas tras la histórica campaña pasada, al igual que su afición, que no quiere quedarse sin sitio en el Palacio. A estas alturas de verano, el club ya ha superado con creces los 3.500 abonados del año anterior, en el que se quedaron a las puertas del ascenso. Ahora, con ocho caras nuevas en el plantel, tratarán de engrasar la maquinaria durante la pretemporada para un inicio liguero con el que el club se muestra optimista. “Todos tienen mucha calidad y físico. Ha habido un pequeño salto respecto al año pasado”, confiesa Jorge Arias, uno de los pocos que repite del curso pasado.

Arias, ovetense y bronce este verano con la selección española en el Europeo sub-21, ejerce como anfitrión para una plantilla con numerosos extranjeros. “Les ayudo a acostumbrarse a la ciudad, al pabellón y a las instalaciones para que les sea más fácil en su día a día. Tenemos un buen grupo humano que es fundamental y con el paso de las semanas se les va a hacer muy bonito Oviedo”, subraya. En lo personal, Arias admite que tiene ganas de entrenar y comenzar a competir para “aplicar lo del año pasado y construir en base a este”, pero recalcó que lo vivido la temporada pasada “ya queda atrás”.

El presidente de la entidad, Fernando Villabella, no se sorprende por el lavado de cara de la plantilla y trata de darle normalidad. “La gente se echa las manos a la cabeza con la cantidad de jugadores nuevos que hay, pero no me asusta ni este año ni en las 22 temporadas anteriores. La regla general es que se vaya mucha gente porque se hacen las cosas bien y los chicos encuentran mejores condiciones. Asumimos y aceptamos que es el papel que nos toca”, confiesa, a la vez que muestra su confianza en el cuerpo técnico. “Una de las mayores virtudes de Javi (Rodríguez) es conjuntarlos para que jueguen como equipo”, prosigue.

Villabella se marca como objetivo que “el Palacio se llene y que nos divirtamos mucho viendo al equipo como el año pasado”, luego “que sea lo que tenga que ser” en lo deportivo. El dirigente celebró el buen ritmo de la campaña de abonados, que ya supera los 3.500 del curso anterior. “Siempre tienes la duda de que si después del famoso 2x1 en abonos iba a responder la gente, pero su respuesta ha sido mejor que el año pasado. La gente que se quiera hacer abonado va a tener muy pocos huecos libres”, apunta.

Por su parte, el técnico Javi Rodríguez establece la línea a seguir. “Han sido semanas muy buenas de trabajo y estamos intentando poner las bases de lo que va a ser el año, que será muy largo”. El preparador reconoce la dificultad de trabajar con tantas caras nuevas, pero también halaga la predisposición de sus hombres. “Son 8 jugadores nuevos, pero han venido con ganas, hambre y calidad, y su predisposición es inmejorable”, añade. Este sábado, a las 12:30 horas, disputarán su primera prueba de pretemporada ante el Club Ourense Baloncesto, un encuentro que se disputará el pabellón La Rosaleda de Benavente (Zamora). “Nos servirá para ir cogiendo sensaciones y sacarnos ese óxido de varios meses sin jugar. Nos vendrá muy bien”, añade.

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Entre las caras nuevas hay un viejo conocido como Mouha Barro, un pívot que rindió a un gran nivel en el conjunto azul, levantó una Copa Princesa y dejó un gran recuerdo entre los aficionados del OCB. “Hay mucho cambio y estoy muy sorprendido con el pabellón. Pumarín era una caldera, la grada estaba muy conectada, pero ahora queremos que lo sea el Palacio”, destaca. El africano, bromista, admite que “me siento un poco mal porque es la primera vez que soy el más mayor del equipo”, pero se ve motivado “para estar en el mismo nivel físico que ellos”. Un fichaje de nivel, con experiencia, para tratar de volver a cuajar un año inolvidable.