El cangués Alfonso Vivero dimite como miembro de la junta directiva de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias

El técnico cangués Alfonso Vivero Fernandez, presentó hace escasas fecha su dimisión como miembro de la junta directiva de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, esta presidida por el gijonés Miguel Gallo Peláez. “La decisión responde a su desacuerdo con el rumbo que está tomando actualmente la gestión de la Federación, un rumbo que, a su juicio, se aleja de los principios y objetivos que en su día motivaron su incorporación al órgano directivo”, según Vivero. Además, apunta “a una falta de transparencia en la toma de decisiones como el elemento central de su malestar, una circunstancia queha terminado por generarle una desconfianza que hace insostenible su permanencia en el cargo”.

Entre los motivos de fondo de su malestar, Alfonso Vivero señala “la falta de pelea en el Principado, por parte de la Federación, de un plan regional de tecnificación, una reivindicación que los clubes asturianos llevan años trasladando sin obtener respuesta. A ello se suma la eliminación de regatas del calendario oficial, una decisión que, a su entender, perjudica directamente el desarrollo deportivo de los clubes y de los propios piragüistas”.

Aunque Vivero considera legítimas las diferencias de criterio dentro de cualquier institución, no está dispuesto a seguir representando ni respaldando decisiones con las que no está de acuerdo. "Prefiero dar un paso al lado con honestidad antes que continuar formando parte de la Junta sin compartir la dirección que se está siguiendo", explicó en su misiva de renuncia.

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Pese a la ruptura, el ahora exdirectivo “ha querido agradecer a los miembros de la junta y a las personas vinculadas a la Federación el tiempo compartido y el trabajo desarrollado durante su etapa en el cargo, así como la confianza depositada en él. Asimismo, se ha puesto a disposición del organismo para facilitar el traspaso de sus funciones y responsabilidades, y para resolver cualquier cuestión pendiente durante el periodo de transición que se estime necesario”.