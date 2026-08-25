Pablo Valle inaugura el hípico de Las Mestas y un gijonés se cuela en el podio

El Hípico de Gijón ya tiene su primer protagonista local. Leonardo Medal Rionda se subió esta tarde al podio en la primera prueba internacional del CSI2*, el Trofeo VALORIZA, después de firmar un tercer puesto con "Parker de Gozón". El gijonés completó sin derribos el recorrido de 1,30 metros y paró el cronómetro en 54,78 segundos, solo 1,23 segundos por detrás del vencedor.

La victoria fue para el español Pablo Valle Espinedo, que se impuso con "Bazooka Semilly" tras completar el recorrido en 53,55 segundos. El portugués Rodrigo Giesteira Almeida, uno de los grandes nombres del concurso y protagonista destacado en la edición del año pasado, fue segundo con "GB Diamantina", a solo 68 centésimas del ganador.

La prueba inaugural del CSI2* exigía velocidad y precisión. El recorrido, de 440 metros, estaba formado por once obstáculos y trece esfuerzos, con dos combinaciones que obligaban a los jinetes a mantener la concentración hasta el final. Los tres primeros clasificados terminaron sin faltas y la victoria se decidió exclusivamente por el cronómetro.

Para Medal, el tercer puesto tiene además un componente especial porque llegó con un caballo que llevaba tiempo sin montar. "Parker de Gozón" suele ser montado por su padre, pero esta semana el gijonés ha recuperado las riendas. El propio jinete reconoció que el comienzo no fue sencillo.

"No empecé muy bien, la verdad. Los tres primeros saltos nos costaron un poco al caballo y a mí entrar en la prueba", explicó Medal tras terminar. El recorrido cambió a partir de ese momento. "A partir del tres fue donde cogí más ritmo, empecé a galopar mejor y a hacerme con el caballo que llevaba tiempo sin montar", señaló.

El gijonés, que ya lleva dos años compitiendo en Las Mestas, pudo celebrar así un podio en casa. "Increíble. Tanto por las instalaciones como por el público. Saltar aquí es una experiencia única", reconoció sobre la sensación de competir ante su afición.

Y Medal no quiere que el tercer puesto sea un hecho aislado. El jinete asturiano volverá a competir durante el concurso con "Parker de Gozón" y también lo hará con su propia yegua en las jornadas posteriores. Sus expectativas son altas. "Espero seguir con estos resultados a lo largo de la semana", afirmó. Especialmente ilusionado se mostró con las pruebas que afrontará con su yegua: "Creo que es una pista en la que ya puede saltar muy bien".

Por delante, Valle encontró el recorrido perfecto con "Bazooka Semilly" para estrenar el palmarés del CSI2*. El español fue el único capaz de bajar de los 54 segundos y terminó imponiéndose a un Giesteira Almeida que volvió a demostrar su especial adaptación a Las Mestas.

El portugués fue uno de los grandes protagonistas de la pasada edición, en la que consiguió tres victorias, entre ellas el Trofeo Fundación Gijón Rural de 1,55 metros con "Karonia.L". Hoy volvió a quedarse muy cerca del triunfo, pero tuvo que conformarse con la segunda plaza.

El italiano Christian Marini, con "C'Est Blue", terminó cuarto, mientras que Jaime Silvela Castañón, con "Makuru MQ", fue quinto. La sexta posición fue para Simone Coata con "All Star Z" y la séptima para Miguel Honrubia Alvariño con "Delia Mouche".

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