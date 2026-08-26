González de Zárate se lleva el 1,40 con "Pop Up" en el Hípico de Gijón
El español se impone en el Trofeo Central Lechera Asturiana, mientras el saudí Abdullah Alsharbatly, ganador 15 veces en Las Mestas, sufre una caída
Álvaro González de Zárate llegó ayer a Las Mestas con una idea mucho más modesta que la de marcharse con el Trofeo Central Lechera Asturiana bajo el brazo. "Tenía intención de hacer una prueba ligera y estar cómodo con la pista", reconocía el jinete español después de imponerse en la segunda prueba del CSI2*, sobre 1,40 metros. Sin embargo, "Pop Up" se encontró tan cómodo en el recorrido que el plan terminó transformándose en victoria.
El español completó las dos fases sin derribos y fue el más rápido en la segunda, con 39,06 segundos, para imponerse al belga Pieter Clemens, con "Leuke Vrouw" (40,09), y al brasileño João Victor Castro, con "Spice Girl-K van Kattenheye" (40,19). El triunfo llegó después de una prueba en la que González de Zárate tampoco necesitó forzar desde el principio. "Entré y el caballo iba muy cómodo, confiado y con su galope", explicó. "Me voy contento y siempre orgulloso de ganar en esta pista".
La clave estuvo en la segunda fase. Jesús Garmendia Echevarría había sido el más rápido en la primera, con 24,90 segundos, pero González de Zárate encontró después el ritmo que le permitió llevarse el triunfo. En un recorrido de dos fases y 1,40 metros, con 190 metros en el primer tramo y 320 en el segundo, la velocidad debía convivir con la precisión. Los tres primeros terminaron sin faltas y la diferencia volvió a estar en el cronómetro.
Detrás de la victoria hay además una historia de progresión. "Pop Up" tiene ocho años y González de Zárate lleva montándolo aproximadamente un año. "Ha evolucionado mucho. Al principio nos costó un poquito entendernos", contó. Ahora, en cambio, la relación entre ambos ha cambiado. "Creo que cada día va un poco a mejor. Nos entendemos mejor, tenemos más conexión".
El resultado de ayer confirma precisamente esa evolución. Lo que comenzó como una prueba para que el caballo se sintiera cómodo acabó con el binomio en lo más alto de la clasificación. Y hacerlo en Las Mestas tiene un valor especial para González de Zárate. Cuando se le plantea si salir de los primeros en el orden de salida añade mérito a la victoria, el jinete lo tiene claro: "El mérito es el mismo".
Mientras el español celebraba el triunfo, la prueba dejó también el susto de la jornada. Abdullah Alsharbatly, uno de los grandes especialistas de Las Mestas y ganador en 15 ocasiones en esta pista, sufrió una caída durante el recorrido y no pudo completar la prueba. El saudí es uno de los jinetes más reconocidos por el público gijonés y un habitual de los puestos de honor en el concurso. Su caída añadió tensión a una prueba que hasta entonces se había resuelto entre diferencias muy pequeñas.
El italiano Simone Coata, con "Dart Z", terminó quinto, por detrás de João Victor Castro y Jesús Garmendia. Julio Arias Cueva, con "Carlino de Beaufour", fue sexto; Miguel Álvarez-Buylla Rodríguez, con "Roxanne V", séptimo; Castora Ortiz Agüera, con "Robinson", octavo, y Armando Trapote, con "Matilda", noveno.
González de Zárate, mientras tanto, ya piensa en el resto de la semana. Su intención es continuar compitiendo con "Pop Up" en las pruebas de ranking, manteniendo la misma línea que le llevó ayer a la victoria.
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