El K-4 femenino de España, con Sara Ouzande y Lucía Val, directo a la final del Mundial de Poznan (Polonia)

Arrancó el Campeonato del Mundo de sprint olímpico y Paracanoe y el K-4 500 metros español, tripulado por las asturianas Sara Ouzande Iturralde (Club Los Delfines De Ceuta) y Lucia Val Cerderia(Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), la andaluza Daniela García Heredia (Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva) y la valenciana Barbara Pardo Mas (Penya Piragüista Antella), ganó la serie clasificatoria que le tocó en turno, la tercera, tras completar el trazado en 1.39.33, consiguiendo de esa manera el pase directo a la final, la cual tendrá lugar el viernes, a las 15.04 horas.

Por su parte, el cuarteto masculino de kayak de España y también sobre la distancia del medio kilómetro, barco configurado por los palistas Adrián Del Rio (Club Escuela Piragüismo Aranjuez), Carlos Arévalo (Club Fluvial de Lugo), Marcus Cooper (Reial Club Nautic Portopetro) y Rodrigo Germade (Club Fluvial de Lugo), también fueron primeros en su serie, la cuarta, con un tiempo de 1.24.89, pasando a semifinales, a dilucidar mañana, 27 de agosto, con tres plazas en juego en cada una de las tres semis para acceder a la final A.

De las trece embarcaciones que participaron en las pruebas de sprint, todas ellas consiguieron su clasificación para la siguiente ronda y en el caso del K-4 500, C-2 500 y C-2 200 femeninos y el C-4 500 masculinos, firmaron su pase a la final por las medallas de manera directa, ahorrándose la ronda de semifinales.

A las 9 de la mañana se dio la primera salida de la primera prueba y, siete minutos después fue Pablo Crespo, en el C-1 1-000 metros, el que dio el banderazo de salida de las regatas en las que participaban deportistas con la camiseta española. El gallego logró la segunda posición en la serie, con un tiempo de 4:15,67, y logró el pase a semifinales que serán mañana a las 14:00 horas desde la calle 4.

Algo similar hicieron la dupla de Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno. Su triunfo en la serie del C-2 500 metros, con el mejor tiempo de las tres clasificatorias, (2:02.88) les ha proporcionado billete directo a la final por las medallas del viernes a las 15:18 horas saliendo desde la calle 5.

La jornada matinal se cerró con las series de 200 metros masculinas y la del K-1 1.000 metros femenina. Pablo Graña, sobre su C-1, fue el primero en partir y en ganar, ya que venció en su serie con un tiempo de 41.92. Esta victoria lo coloca en la calle 5 de la semifinal de mañana jueves a partir de las 16:15 horas.

A continuación, se dio la salida a la serie del K-1 en la que el gallego Carlos Arévalo López también consiguió el triunfo con un tiempo de 38.32, pero como Graña, esto no le eximirá de la semifinal, que la disputará mañana a las 16:35 saliendo desde la calle 5.

En la serie del K-1 1.000 metros Laia Pelachs fue segunda con un tiempo de 4:35.84, una marca que le dará la calle 6 en la tercera semifinal de la prueba mañana jueves, que será la última de la jornada a las 16:50 horas.

La sesión vespertina la arrancó el C-1 500 metros. Claudia Couto logró si pase a semifinales con un quinto puesto y un tiempo de 2:33.48. Tendrá sitio en la tercera semifinal del viernes a las 9:57, saliendo desde la calle 2. Diego Domínguez, en una luchada serie, entró en la tercera posición y deberá de pelear mucho en su semifinal el viernes para poder alcanzar la regata de las medallas.

Carolina García, con un tiempo de 2:05.52, pasó a semifinales merced a la segunda posición de su serie en la prueba del K-1 500. La española saldrá desde la calle 3 en la primera semifinal del viernes a las 10:21 horas. Ese mismo día, pero a las 10:43 horas, será el turno del castellano-manchego Paco Cubelos en la primera semifinal del K1 1.000 metros. El de Talavera quedó tercero en la serie de esta prueba después de parar el crono en un tiempo de 3:53.95, lo que le va a suponer salir por la calle 2 para intentar, al menos, repetir posición y meterse en la final A del kayak individual del hectómetro.

Las dos últimas regatas de la jornada del Sprint Olímpico fueron para la canoa. Primero para la serie del C-4 500 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez, una embarcación que venció en la regata marcando un tiempo de 1:38.27 e irán por la calle 5 en la final del sábado a las 16:12 horas.

Y la jornada terminó con otro triunfo, de nuevo la pareja de canoístas Ángeles y Viktoria. Lograron imponerse en la serie del C-2 200 con un tiempo de 46.66 y lograr su pase a la regata que da opción a las medallas. Esta será el sábado 29 de agosto a las 16:06 horas.

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De este modo, el primer día en Poznan ha supuesto un pleno de nuestros deportistas que han conseguido la clasificación para las siguientes rondas. La segunda jornada será, de nuevo, para pruebas clasificatorias dejando las primeras finales para el tercer día de competición.