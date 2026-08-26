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“El primer volante” unirá al Bádminton Oviedo y a Las Lobas

Laura Álvarez y Celia Rojo entrarán juntas a la pista para realizar un servicio simbólico que une a ambos clubes

Laura Álvarez, capitana del Bádminton Oviedo en la Copa Iberdrola

Laura Álvarez, capitana del Bádminton Oviedo en la Copa Iberdrola

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Celia González

Oviedo

La Copa Iberdrola reunirá sobre la pista de la Corredoria Arena a dos capitanas y dos deportes unidos por la ciudad y la máxima competición nacional. Laura Álvarez, capitana del Bádminton Oviedo, y Celia Rojo, capitana del Lobas Alimerka Oviedo, protagonizarán “El primer volante” antes del debut del conjunto anfitrión en la competición.

La acción incluirá la entrada conjunta de las dos capitanas y un servicio simbólico con el que la Copa reconocerá el ascenso de Las Lobas a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino español.

“Es un premio a una temporada de trabajo y esfuerzo. Fue un año duro, pero lo cerramos con un broche de oro: el ascenso”, explica Celia Rojo. Para la capitana, la invitación del Bádminton Oviedo supone también un reconocimiento al camino recorrido por el equipo: “Es un privilegio poder acompañaros. Agradecemos que tengáis en cuenta a este equipo y el logro que conseguimos”.

Desde el Bádminton Oviedo, la iniciativa busca ampliar el alcance de la Copa y convertirla también en un punto de encuentro para el deporte femenino de la ciudad. “Creímos importante destacar el deporte femenino de Oviedo, que está funcionando muy bien en los últimos tiempos, y concretamente el ascenso de Las Lobas esta temporada”, señala Nicolás García González, presidente del Bádminton Oviedo.

Las dos capitanas compartirán pista después de haber recorrido caminos diferentes, pero con exigencias comunes. Laura Álvarez destaca que ambos equipos compiten en la máxima categoría y comparten “la unión y todo el trabajo que hay detrás para poder ascender, seguir y mantenerse”.

Para la capitana del Bádminton Oviedo, recibir a Celia Rojo en la Copa supone una ilusión y algo muy bonito tras el logro conseguido por Las Lobas. La iniciativa permitirá reconocer ese ascenso ante el público ovetense y visibilizar el apoyo entre clubes de diferentes disciplinas.

Rojo conoce bien la importancia de competir con el respaldo del público. “La grada, en nuestro caso, es el octavo jugador. Es la que te empuja en los momentos difíciles y en los últimos minutos”, afirma. La capitana de Las Lobas anima a la afición a trasladar ese mismo ambiente a la Corredoria Arena: “Animo a todo el mundo a llenar el pabellón, a ser ese último jugador y dar al equipo ese empuje”.

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