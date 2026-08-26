Rodrigo Giesteira conquista Las Mestas en la primera prueba del CSI4*

Rodrigo Giesteira Almeida volvió a subir al podio en Las Mestas, pero esta vez lo hizo en lo más alto. El jinete portugués, segundo ayer en la prueba de 1,30 metros del CSI2* con «GB Diamantina», se impuso este miércoles en el Trofeo Siroko, primera prueba del CSI4*, con «Comme Le Coeur».

Giesteira marca las diferencias con «Comme Le Coeur»

Giesteira, que ya fue uno de los grandes protagonistas de la pasada edición del Hípico gijonés, volvió a acertar con «Comme Le Coeur», un semental de diez años, para llevarse una prueba en la que las diferencias fueron importantes en la lucha por la victoria. El español Eduardo Álvarez Aznar, con «Giovanni St Germain», terminó segundo con un tiempo de 39,83 segundos, mientras que el belga Pieter Clemens, montando a «Gambas de l'Ocean», completó el podio con 40,35.

La prueba se disputó bajo el formato de dos fases especiales, con un recorrido inicial de cinco obstáculos y una segunda parte de siete esfuerzos. La velocidad terminó marcando las diferencias entre los mejores. Giesteira no fue el más rápido en la primera fase, pero sí encontró el ritmo definitivo en la segunda para hacerse con el triunfo.

Entre los españoles también destacó Pablo Santiago Artime, cuarto con «Chiquita d'Aiguilly», mientras que Iván Serrano Sáez fue quinto con «Corvara Blue PS».

Sira Martínez completa un recorrido sin derribos

La prueba tuvo además un nombre de especial interés para el público general: Sira Martínez. La amazona española, hija de Luis Enrique, afrontó su primera prueba del CSI4 de Gijón* de este año con «Izara des Dames», una de las nuevas incorporaciones a su cuadra.

Martínez completó un recorrido sin derribos en las dos fases y terminó en la decimoquinta posición, con un tiempo de 45,05 segundos en el segundo tramo. La amazona mantiene así su progresión en una temporada en la que está construyendo su asociación con «Izara des Dames», una yegua con experiencia en las grandes pistas internacionales.

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Giesteira confirma así su magnífico arranque de concurso. Ayer ya había sido segundo, a solo 68 centésimas del ganador, Pablo Valle, y hoy dio un paso más para llevarse la primera victoria del CSI4*. Dos jornadas y dos podios para el portugués, que vuelve a demostrar su especial adaptación a Las Mestas.