Sanne Thijssen gana y los hermanos Ortiz Agüera toman el podio en el Hípico de Gijón

Sanne Thijssen se llevó esta tarde el Trofeo Oquendo, la prueba de 1,45 metros del CSI2* de Gijón, en una apretada competición que tuvo un marcado protagonismo español. La amazona neerlandesa, a lomos de «Cupcake Z», completó sin derribos la ronda inicial y el winning round para detener el cronómetro en 49,73 segundos.

A menos de un segundo terminó Castora Ortiz Agüera, que volvió a ser protagonista en una de las grandes pruebas de Las Mestas. La española, con «Robinson», también mantuvo el cero y terminó en 50,70 segundos. El tercer puesto fue para su hermano Luis Ortiz Agüera, que completó un podio familiar con «A.N. Barney», en 51,49.

La victoria de Thijssen tiene además un pequeño componente de revancha deportiva respecto al año pasado. En la primera jornada del Hípico de 2025, Castora Ortiz Agüera se impuso precisamente a la amazona neerlandesa en la gran prueba del día, con «Robinson», por apenas dos centésimas. Esta vez, el triunfo cambió de manos, aunque Castora volvió a estar entre las mejores.

La prueba, disputada sobre 1,45 metros bajo el formato Winning Round, reunió a 55 participantes, de los que 14 lograron clasificarse para la ronda decisiva. Los binomios tuvieron que afrontar una primera vuelta sin faltas para acceder al recorrido final, donde el tiempo terminó marcando las diferencias.

El brasileño João Victor Castro, con «Spice Girl-K van Kattenheye», fue cuarto, mientras que Álvaro González de Zárate, ganador ayer del Trofeo Central Lechera Asturiana con «Pop Up», terminó quinto con el mismo caballo. El español volvió así a situarse entre los mejores apenas 24 horas después de su victoria en la prueba de 1,40 metros.

También estuvo cerca de los puestos de honor José Antonio García Diana, sexto con «Marola P&M». Eduardo Álvarez Aznar, que había sido segundo en el Trofeo Siroko de 1,40 metros, terminó séptimo con «Qevita Vd Bisschop».

Para Rodrigo Giesteira Almeida, protagonista del inicio del concurso con un segundo puesto el martes y una victoria el miércoles, esta vez no hubo podio. El portugués terminó decimotercero con «GB Diamantina», después de penalizar con ocho puntos en la ronda decisiva.

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La prueba volvió a dejar, por tanto, una importante presencia española en Las Mestas, con los hermanos Ortiz Agüera como protagonistas. Castora repitió podio un año después y Luis se sumó a la celebración familiar. Al frente, Sanne Thijssen se llevó una victoria de prestigio en una de las pruebas más exigentes de la jornada.