La boxeadora asturiana Laura Fuertes, medalla de oro en los Juegos Mediterráneos
La gijonesa se impuso en la final a la argelina Fatiha Mansouri
La boxeadora asturiana Laura Fuertes se colgó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo que se están disputando en la ciudad italiana de Taranto en el peso de menos de 51 kilos tras imponerse en la final a la argelina Fatiha Mansouri por decisión dividida (4:1). Fuertes controló todo el combate desde la media distancia, con una espléndida derecha a la contra ejecutada con paso atrás ante la ofensiva de la rival.
Laura Fuertes domina la final ante Fatiha Mansouri
La zurda Mansouri aumentó la presión en el segundo round, pero la gijonesa se mantuvo firme y en el tercero volvió a dominar. Laura, que en Orán 2022 había conseguido el bronce, salta aquí en Taranto al escalón más alto del podio. Antes, en semifinales, Fuertes superó por un contundente 5:0 a la marroquí Mouttaki.
Una pionera del boxeo español
Fuertes fue también medallista en un Campeonato del Mundo y la primera boxeadora española en participar en unos Juegos Olímpicos.
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