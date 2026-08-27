El Caudal, finalista de Copa Federación a costa del Marino (2-2)

Caudal de Mieres: Álex González; Iago Delgado (Chris Ebea (min. 46), Albuquerque, Julio Rodríguez, Borja Rodríguez; Vicente Antuña (Lucas Suárez, min. 72), Agus Porto (Kike Fanjul, min. 60); Óscar Fernández, Julio Delgado (Cris Acerete, min. 65), Isma Cerro; Jairo Cárcaba (Dani Palacio, min. 65). Marino de Luanco: Javi Delgado; Borja Álvarez, Somolinos, Dailos, Álex Menéndez; Galante (Lora, min. 72), Luisen (Iker Morales, min. 85); Guille Cueto (Juan Quirós, min. 65), Basurto (Mario Sánchez, min. 85), Samu Pérez (Guaya, min. 72); y Samu Montes (Berto González, min. 85). Goles: 0-1, min. 20: Guille Cueto; 0-2, min. 22: Basurto; 1-2, min. 42: Julio Rodríguez y 2-2, min. 84: Isma Cerro, de penalti. En la tanda de penaltis: 0-1, Álex Menéndez; 1-1, Óscar Fernández; 1-1, Somolinos (fallo); 2-1, Isma Cerro; 2-2; Mario Sánchez; 3-2, Lucas Suárez; 3-3, Borja Álvarez; 4-3, Chris Ebea y 4-3, Berto González (fallo). Árbitro: Jorge Hernández (Gijón). Amonestó a los jugadores del Caudal Julio Delgado, Iago Delgado y Dani Palacio. Por el Marino vio amarilla Luisen. Miramar: Unos 750 espectadores.

El Caudal dio ayer la sorpresa ante un equipo de superior categoría como el Marino de Luanco para meterse en la final de la Copa Federación. Un gol en una acción balón parado metió a los mierenes en un partido que tenía más que controlado el cuadro marinista, que ganaba por 0-2 antes de cumplirse la media hora de juego con goles de Guille Cueto y Basurto. Recortó diferencias Julio Rodríguez y un polémico penalti a falta de seis minutos, convertido por Isma Cerró, llevó a decidir el pase pase en la tanda de penaltis. Fue más eficaz el cuadro caudalista, que ya espera rival del duelo de esta tarde, entre Siero y Lealtad. El encuentro se disputará también en Miramar (19.00 horas), mismo escenario en el que tendrá lugar la final el próximo domingo.