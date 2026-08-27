El Caudal, finalista de Copa Federación a costa del Marino (2-2)
Javier Álvarez Lozano
Caudal de Mieres: Álex González; Iago Delgado (Chris Ebea (min. 46), Albuquerque, Julio Rodríguez, Borja Rodríguez; Vicente Antuña (Lucas Suárez, min. 72), Agus Porto (Kike Fanjul, min. 60); Óscar Fernández, Julio Delgado (Cris Acerete, min. 65), Isma Cerro; Jairo Cárcaba (Dani Palacio, min. 65).
Marino de Luanco: Javi Delgado; Borja Álvarez, Somolinos, Dailos, Álex Menéndez; Galante (Lora, min. 72), Luisen (Iker Morales, min. 85); Guille Cueto (Juan Quirós, min. 65), Basurto (Mario Sánchez, min. 85), Samu Pérez (Guaya, min. 72); y Samu Montes (Berto González, min. 85).
Goles: 0-1, min. 20: Guille Cueto; 0-2, min. 22: Basurto; 1-2, min. 42: Julio Rodríguez y 2-2, min. 84: Isma Cerro, de penalti. En la tanda de penaltis: 0-1, Álex Menéndez; 1-1, Óscar Fernández; 1-1, Somolinos (fallo); 2-1, Isma Cerro; 2-2; Mario Sánchez; 3-2, Lucas Suárez; 3-3, Borja Álvarez; 4-3, Chris Ebea y 4-3, Berto González (fallo).
Árbitro: Jorge Hernández (Gijón). Amonestó a los jugadores del Caudal Julio Delgado, Iago Delgado y Dani Palacio. Por el Marino vio amarilla Luisen.
Miramar: Unos 750 espectadores.
El Caudal dio ayer la sorpresa ante un equipo de superior categoría como el Marino de Luanco para meterse en la final de la Copa Federación. Un gol en una acción balón parado metió a los mierenes en un partido que tenía más que controlado el cuadro marinista, que ganaba por 0-2 antes de cumplirse la media hora de juego con goles de Guille Cueto y Basurto. Recortó diferencias Julio Rodríguez y un polémico penalti a falta de seis minutos, convertido por Isma Cerró, llevó a decidir el pase pase en la tanda de penaltis. Fue más eficaz el cuadro caudalista, que ya espera rival del duelo de esta tarde, entre Siero y Lealtad. El encuentro se disputará también en Miramar (19.00 horas), mismo escenario en el que tendrá lugar la final el próximo domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- El sacerdote Juan José Blanco Salvador se va a Roma tras 12 años en Cangas del Narcea: “Aquí he hecho amistades de verdad y nunca me he sentido solo; me han dado más de lo que yo di"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
- Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sillas plegables y mesa de terraza más barato del mercado: en liquidación y acabado de madera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: suave, voluminosa y en diferentes colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave