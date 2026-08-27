Christian Marini estrena la jornada con victoria en el dos estrellas de 1,30 metros

Christian Marini abrió esta mañana la jornada en Las Mestas con una victoria en el Trofeo Artiem, prueba del CSI2* disputada sobre 1,30 metros. El italiano, a lomos de «C'Est Blue», completó sin derribos las dos fases del recorrido y marcó el mejor tiempo en la segunda, con 27,12 segundos, para imponerse en una clasificación muy ajustada.

El podio tuvo representación de Italia, España y Portugal, con el protagonismo especial del asturiano Miguel Honrubia Alvariño, segundo. El jinete avilesino, con «Delia Mouche», terminó a apenas 49 centésimas del ganador, con un registro de 27,61 segundos. La tercera posición fue para el portugués Rodrigo Giesteira Almeida, que volvió a situarse entre los mejores con «Calief Topfok», en 27,63 segundos.

La igualdad fue una de las notas dominantes de la prueba. 40 participantes tomaron la salida y 29 completaron las dos fases sin penalizaciones, por lo que el cronómetro terminó siendo decisivo para establecer las posiciones de cabeza. Marini fue quien mejor aprovechó el recorrido y consiguió aventajar por muy poco a Honrubia y Giesteira.

Para el avilesino, el segundo puesto supone además un destacado resultado ante el público asturiano, en una prueba con una importante presencia nacional. Honrubia se mantuvo sin faltas en ambas fases y se quedó muy cerca de un triunfo que finalmente viajó a Italia.

El tercer puesto de Giesteira permite al portugués prolongar su extraordinario arranque en Las Mestas. Ya había subido al podio ayer, cuando fue segundo en la prueba de 1,30 metros del CSI2* con «GB Diamantina», antes de imponerse después en el Trofeo Siroko de 1,40 metros del CSI4* con «Comme Le Coeur». Hoy volvió a terminar entre los tres primeros, esta vez con «Calief Topfok».

También destacó Pablo Valle Espinedo, cuarto con «Bazooka Semily», mientras que Jaime Silvela Castañón fue quinto con «Makuru MQ». Javier González Fraga terminó sexto con «Queen Scs» y Luis Mateos Bernaldez, séptimo con «Espoir de Chenee».

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El Trofeo Artiem abrió así una jornada especialmente intensa en Las Mestas. Tras la prueba de 1,30 metros, el programa continúa esta tarde con dos citas del CSI4*: a las 14.15 horas, el Trofeo Esnova Racks, sobre 1,45 metros, y a las 17.15 horas, el Trofeo Funeraria Gijonesa, de 1,50 metros.