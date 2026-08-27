Eduard Schmitz rompe bajo la lluvia la sequía Suiza en el Hípico de Gijón

Eduard Schmitz se impuso en el Trofeo Funeraria Gijonesa, la prueba grande de la jornada en el cuatro estrellas de Gijón, disputada sobre 1,50 metros y marcada por la intensa lluvia que acompañó la competición en Las Mestas. El jinete suizo se llevó una victoria de prestigio con "Gamin Van’T Naastveldhof", después de completar sin derribos las dos fases y detener el cronómetro de la segunda en 36,52 segundos.

El triunfo tiene además un significado especial para la delegación helvética, ya que supone el regreso de una victoria suiza a Las Mestas tres años después de la última. Schmitz consiguió imponerse en un recorrido muy ajustado, en una prueba que reunió a algunos de los jinetes que apenas unos días antes habían competido en el Campeonato del Mundo de Aquisgrán.

De hecho, los dos hombres que acompañaron al suizo en el podio llegan a Gijón con medalla mundial bajo el brazo. El británico Harry Charles, que acaba de conquistar el bronce individual en el Mundial, fue segundo con "Bandit", a 56 centésimas del ganador, después de finalizar la segunda fase en 37,08 segundos. Scott Brash, también integrante del equipo británico que logró el bronce mundial por equipos, completó el podio con "Kohiba", en 37,37 segundos.

La cuarta posición fue para el francés Olivier Perreau, con "Himalaya du Temple", mientras que la belga Gudrun Patteet terminó quinta con "Baron-R Z". La mejor española fue Imma Roquet Autonell, sexta con "Dalia del Maset", tras completar sin faltas las dos fases y marcar 39,28 segundos en el recorrido decisivo.

También volvió a destacar Sira Martínez Cullell. La amazona terminó octava con "Pipper des Vergers Z", igualmente sin derribos, y paró el cronómetro en 39,98 segundos.

La prueba reunió a 51 participantes en su primera fase, de los que 13 consiguieron acceder al recorrido definitivo. El brasileño João Victor Castro fue décimo con "Giulia Hbv", mientras que Kevin González de Zárate terminó noveno con "Cornet Crimoso".

La lluvia fue uno de los grandes condicionantes de la tarde. El agua acompañó buena parte de la competición y puso a prueba tanto a los caballos como a los jinetes, en una jornada en la que la pista de Las Mestas adquirió un protagonismo especial.

El trofeo, dotado con 60.000 euros, dejó así un podio de enorme nivel internacional: un Schmitz que devuelve a Suiza a lo más alto de Las Mestas tres años después y dos británicos recién llegados del Mundial de Aquisgrán con sendas medallas. Entre ellos, Harry Charles volvió a demostrar su gran momento con un segundo puesto apenas unos días después de subir al podio mundial

Noticias relacionadas

La competición continuará este viernes a partir de las 12 horas, donde se disputará el Trofeo Coca-Cola, para caballos de seis y siete años, sobre 1,30 y 1,35 metros; a las 14:15 será el turno del Trofeo Dicar, del dos estrellas, sobre 1,30 metros; y a las 16:30 llegará una de las citas más destacadas de la jornada, el Trofeo Fundación Caja Rural, del cuatro estrellas, con un recorrido de 1,55 metros y desempate.