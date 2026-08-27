Greta García Morán, nueva gesta tras la Traveserina: octava en la Ultra Trail del Mont Blanc
La piloñesa se convierte en una de las protagonistas de una prueba que tuvo como ganadora a la estadounidense Lauren Gregory
Carrerón de la piloñesa Greta García Morán (ASICS) en la OCC de la Ultra Trail del Mont Blanc, una de las carreras por montaña más prestigiosas a nivel internacional y que aglutina a buena parte de la élite de esa disciplina deportiva, donde logró clasificarse este jueves en una meritoria octava posición. Greta confirma así un gran estado de forma que ya le llevó a brillar el pasado mes de junio, al ser la ganadora de la exigente Traveserina. La prueba, en este caso, constaba de 60 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo tenía la salida en Orsières, al suroeste del cantón del Valais, en el Val d’Entremont.
La triunfadora fue la estadounidense Lauren Gregory, por delante de la británica Naomí Lang y de la también española Sara Alonso. Ese valle suizo maravilla con sus paisajes únicos: los últimos contrafuertes y las agujas finales de la vertiente oriental del Mont Blanc que dibujan la frontera franco-suiza, glaciares suspendidos sobre rocas pulidas y torrentes impetuosos. Tras alcanzar la Tête de Balme (2.321 metros), nuevo punto más alto del recorrido, se desciende por el lado suizo antes de volver a entrar en Francia por Vallorcine y ascender hasta el Col des Posettes.
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