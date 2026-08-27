El Lealtad golea al Siero y se medirá al Caudal en la final de la Copa Federación (0-4)
El equipo de Villaviciosa supera con claridad a los de Luis Arturo, que no aprovecharon sus ocasiones de gol, y luchará por ganar la Copa Federación
Javier Álvarez Lozano
Siero: Nico Riva (Ramón, min. 46); Marcos Noya, Jorge Martínez (Pablo, min. 46), Hugo Donate (Catalu, min. 79), Pablo Sánchez, Fabrizio Tiné; Edu Llosa, Martín Pérez (Miguel Prado, min. 75), Sergi (Guille Fano, min. 64); Miguel Estébanez (Gamarra, min. 46) y Carlos Figaredo (Santullano, min. 64).
Lealtad: Alexandro; Riki Menéndez, Mateo Gavadián, Carlos Figar, Aly; Isaac Sánchez (Casas, min. 75), Álex Solís (Aitor Rubio, min. 67); Babafemo (Óscar Molina, min. 60), Nacho Estrada (Pedro Bayón, min. 60), Agi Micael (Rodri Llana, min. 75) y Sergio Arias (Héctor, min. 60).
Goles: 0-1, min. 31: Sergio Arias. 0-2, min. 44: Sergio Arias. 0-3, min. 50: Nacho Estrada, de penalti. 0-4 , min. 83: Aitor Rubio.
Árbitro: Iván Rodríguez (Nalón). Amonestó por el Sierto Jorge Martínez y Gamarra, y por el Lealtad Mateo Gavadián, Isaac Sánchez, Riki Menéndez y Álex Solís.
Miramar: unos 350 espectadores.
El Lealtad disputará la final de la Copa Federación el domingo (19:00 horas) frente al Caudal tras golear al Siero en las semis.
Un doblete de Sergio Ríos y un penalti marcado por Nacho Estrada en la segunda mitad encarrilaron la victoria del equipo de Villaviciosa. En el tramo final, Óscar Molina colgó una falta que remató Rubio de cabeza, redondeando la victoria de su equipo.
El Siero intentó meterse en el partido con dos buenas jugadas de Gamarra. Una en el minuto 47 que salvó el defensa Aly bajo palos y otra, con el mismo protagonista, en otra buena jugada individual, pero entre dos defensores del Lealtad evitaron que marcara el conjunto que entrena Luis Arturo.
De muy bella factura fue el primer gol tras una internada de Sergio Arias en el área que culmina con un potente disparo que tras golpear en la base del poste se coló en la portería de Nico Riva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los 4 juegos de ropa de cama mezcla de lino tamaño grande: para conseguir el mejor descanso
- Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de felpa de sofá más baratas del mercado: muy suave y cálida
- El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado