Pedro Veniss se impone en el Hípico de Gijón y Sira Martínez firma un séptimo puesto

Pedro Veniss se llevó esta tarde el Trofeo Esnova Racks, una de las grandes pruebas de la jornada en el Concurso Hípico Internacional de Gijón, disputada sobre 1,45 metros. El jinete brasileño fue el más rápido de los que completaron el recorrido sin derribos y se impuso con «Duelante 3K», con un tiempo de 61,73 segundos.

La segunda posición fue para la británica Millie Allen, que también mantuvo el cero con «Quick Diamant HR», aunque necesitó 62,54 segundos para completar el recorrido. El podio lo cerró la belga Gudrun Patteet, tercera con «Sea Coast Chica V.V. Z», en 63,15 segundos.

La actuación de Sira Martínez

Sira Martínez Cullell terminó en una destacada séptima posición. La amazona española, hija de Luis Enrique, completó un recorrido sin derribos con «Texas» y detuvo el cronómetro en 65,26 segundos, situándose entre los mejores de una prueba de gran nivel internacional.

Martínez ya había competido esta semana en Las Mestas con «Izara des Dames» y volvió a tomar parte en una de las pruebas importantes del cuatro estrellas, esta vez con «Texas», un caballo de 15 años. Su séptimo puesto supone además su mejor clasificación hasta el momento en esta edición del concurso.

El brasileño João Victor Castro terminó cuarto con «Sagan Z», mientras que la francesa Penelope Leprevost fue quinta con «Hileklaire Un Prince». El español Alberto Márquez Galobardes, con «Coolboy», terminó sexto, justo por delante de Sira.

También participó Abdullah Alsharbatly, uno de los grandes especialistas de Las Mestas y ganador en 15 ocasiones en la pista gijonesa, que terminó octavo con «Valentino», sin derribos y con un tiempo de 65,41 segundos.

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El Trofeo Esnova Racks volvió a reunir así a buena parte de los principales jinetes del CSI4*, con 44 participantes y un recorrido de 1,45 metros en el que el cronómetro volvió a ser determinante.