Pedro Veniss se impone en el Hípico de Gijón y Sira Martínez firma un séptimo puesto
El brasileño gana la prueba de cuatro estrellas con "Duelante 3K", mientras la hija de Luis Enrique se cuela entre los mejores con "Texas"
Pedro Veniss se llevó esta tarde el Trofeo Esnova Racks, una de las grandes pruebas de la jornada en el Concurso Hípico Internacional de Gijón, disputada sobre 1,45 metros. El jinete brasileño fue el más rápido de los que completaron el recorrido sin derribos y se impuso con «Duelante 3K», con un tiempo de 61,73 segundos.
La segunda posición fue para la británica Millie Allen, que también mantuvo el cero con «Quick Diamant HR», aunque necesitó 62,54 segundos para completar el recorrido. El podio lo cerró la belga Gudrun Patteet, tercera con «Sea Coast Chica V.V. Z», en 63,15 segundos.
La actuación de Sira Martínez
Sira Martínez Cullell terminó en una destacada séptima posición. La amazona española, hija de Luis Enrique, completó un recorrido sin derribos con «Texas» y detuvo el cronómetro en 65,26 segundos, situándose entre los mejores de una prueba de gran nivel internacional.
Martínez ya había competido esta semana en Las Mestas con «Izara des Dames» y volvió a tomar parte en una de las pruebas importantes del cuatro estrellas, esta vez con «Texas», un caballo de 15 años. Su séptimo puesto supone además su mejor clasificación hasta el momento en esta edición del concurso.
El brasileño João Victor Castro terminó cuarto con «Sagan Z», mientras que la francesa Penelope Leprevost fue quinta con «Hileklaire Un Prince». El español Alberto Márquez Galobardes, con «Coolboy», terminó sexto, justo por delante de Sira.
También participó Abdullah Alsharbatly, uno de los grandes especialistas de Las Mestas y ganador en 15 ocasiones en la pista gijonesa, que terminó octavo con «Valentino», sin derribos y con un tiempo de 65,41 segundos.
El Trofeo Esnova Racks volvió a reunir así a buena parte de los principales jinetes del CSI4*, con 44 participantes y un recorrido de 1,45 metros en el que el cronómetro volvió a ser determinante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los 4 juegos de ropa de cama mezcla de lino tamaño grande: para conseguir el mejor descanso
- Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de felpa de sofá más baratas del mercado: muy suave y cálida
- El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado