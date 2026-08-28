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Las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, plata en el Mundial de piragüismo de Poznan

Las campeonas de Europa suben al podio en el K-4 500 español tras pelear el oro con China en los últimos metros

La embarcación de España, durante la prueba.

La embarcación de España, durante la prueba. / RFEP

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Sara Ouzande y Lucía Val volvieron a situarse este viernes entre las mejores del mundo. La gijonesa y la coañesa conquistaron la medalla de plata con el K-4 500 metros español en el Campeonato del Mundo de sprint que se disputa en Poznan (Polonia), poniendo el broche a una gran temporada en la que la embarcación nacional también se proclamó campeona de Europa.

Ouzande y Val formaron el K-4 junto a la onubense Daniela García y la valenciana Bárbara Pardo en una final muy igualada en la que España peleó por las medallas hasta el último metro. El barco español cruzó la línea de meta en 1:39.91 y solo fue superado por China, que se proclamó campeona del mundo con un registro de 1:38.67.

La lucha por la plata resultó especialmente apretada. España aventajó en apenas dos centésimas a Alemania, que completó el podio con un tiempo de 1:39.93. La embarcación germana estuvo formada por Paulina Paszek, Finja Hermanussen, Pauline Jagsch y Nele Reinwardt.

Otra medalla para Ouzande y Val

La plata confirma el excelente momento de Sara Ouzande y Lucía Val en una de las pruebas de referencia del programa olímpico. Las dos asturianas llegaban a Poznan como vigentes campeonas de Europa y formando parte del K-4 que el pasado año se había proclamado campeón del mundo en Milán.

España no pudo revalidar aquel oro, pero volvió a demostrar su condición de potencia internacional en el K-4 500. El segundo puesto permite a Ouzande y Val cerrar otro gran campeonato internacional con una medalla y mantenerse en la élite mundial de una prueba que forma parte del programa de los Juegos Olímpicos.

La gijonesa Ouzande, del Club Los Delfines de Ceuta, y la coañesa Val, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, vuelven así a compartir podio después de una temporada en la que la embarcación española ha mantenido una notable regularidad en las grandes citas.

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Menos fortuna tuvo el K-4 500 masculino español. Adrián del Río, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade y Marcus Cooper, vigentes subcampeones de Europa, finalizaron octavos en la final con un tiempo de 1:26.91. Alemania conquistó el oro (1:23.95), por delante de Australia (1:24.57) y Portugal (1:25.53).

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