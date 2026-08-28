Asturias se lleva los tres puestos del podio en Las Mestas
Los representantes regionales ocuparon las tres primeras plazas de la prueba de 1,30 metros, que reunió a 35 participantes
El salto asturiano se hizo fuerte esta tarde en Las Mestas con un podio íntegramente regional en el Trofeo DICAR, prueba de 1,30 metros del dos estrellas. Miguel Honrubia Alvariño se llevó la victoria con «Delia Mouche», después de completar el recorrido acumulativo sin penalizaciones y detener el cronómetro en 47,75 segundos.
El triunfo del avilesino tuvo además un marcado acento asturiano. Jairo Junquera Perera terminó segundo con «Hades de Maeza», a 2,25 segundos del ganador, mientras que Leonardo Medal Rionda completó el podio con «Parker de Gozón», con un registro de 50,13 segundos. Los tres resolvieron los diez obstáculos del recorrido sin derribos y alcanzaron los 65 puntos que marcaba la prueba. La Federación Hípica del Principado de Asturias incluye a Junquera entre sus deportistas y destaca habitualmente sus resultados en competición.
Honrubia, que ya había sido protagonista en la jornada inaugural del concurso al terminar segundo en el Trofeo Artiem, volvió a demostrar su buen momento en Las Mestas. El avilesino se quedó entonces a pocas centésimas de la victoria y dio un paso más para subir a lo más alto del podio.
Para Medal Rionda, el tercer puesto supone además otra buena actuación en el concurso gijonés. El jinete gozoniego, de 23 años, ya había destacado esta semana con «Parker de Gozón» y mantiene su presencia entre los puestos de cabeza.
El resultado convirtió al Trofeo DICAR, disputado bajo el baremo de dificultades progresivas, en una de las fotografías más destacadas de la jornada para la afición local: tres jinetes asturianos ocuparon las tres primeras posiciones de una prueba que reunió a 35 participantes. La clasificación estuvo dominada por los binomios españoles, con nueve de los diez primeros puestos para jinetes nacionales.
La victoria de Honrubia culminó así una jornada especialmente positiva para la representación asturiana en Las Mestas, con el podio completo de la prueba de 1,30 metros teñido de color local.
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