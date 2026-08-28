La boxeadora asturiana Laura Fuertes se baña en oro en los Juegos del Mediterráneo: "Estoy muy contenta"

Laura Fuertes (Gijón, 1999) volvió a dar una alegría a la afición asturiana colgándose la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo que se están disputando en la ciudad italiana de Taranto, lo que supone su primer título internacional y un chute de motivación para afrontar sus próximos retos. "Era mi primera final internacional importante y qué mejor que llevarme el oro", reconocía la deportista asturiana al término del combate en el que superó a la argelina Fatiha Mansouri por decisión dividida (4:1).

La gijonesa se impuso en la categoría de menos de 51 kilos tras una pelea que dominó desde la media distancia. Su rival, la zurda Mansouri, aumentó la presión en el segundo round, pero Laura Fuertes se mantuvo firme y en el tercero volvió a dominar para llevarse finalmente el combate y el título. La asturiana, que en los Juegos Mediterráneos de Orán (Argelia), en 2022, había conseguido el bronce, dio un nuevo paso adelante en una trayectoria que ya incluye un bronce en el Mundial de Estambul (Turquía), en 2022, y otro bronce en los Juegos Europeos de 2024. Lo hizo completando una participación excelsa, en la que eliminó en semifinales a la marroquí Mouttaki por un contundente 5:0.

Un oro compartido con su familia

Para Fuertes esta victoria fue especial también por poder compartirla con sus seres queridos, presentes en Italia: "Que estén aquí mis padres para mí es increíble, que hayan podido vivir esto tan cerca conmigo", decía la asturiana ante los micrófonos de Radio Nacional de España tras lograr su victoria. "Estoy muy contenta, esto también nos sirve para el Europeo, que es dentro de poquito y al que voy con mucha motivación y con muchas ganas", añadía la deportista sobre lo que supone para ella tanto en su palmarés como en su ánimo para seguir peleando por sus objetivos.

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Los Ángeles, el gran objetivo de Laura Fuertes

Otro de los hitos en la trayectoria de Laura Fuertes es el de haber sido la primera boxeadora española en disputar unos Juegos Olímpicos. Fue en los anteriores, en París, donde no pudo pelear por las medallas, algo que espera poder cambiar en los próximos, en Los Ángeles: "Mi objetivo es conseguir una medalla en Los Ángeles, estoy trabajando muy duro para ello, estoy muy enfocada". Y es que la asturiana no esconde que ese es su gran sueño: "Es el objetivo principal y estamos trabajando tanto yo como mi equipo para ello".