Cabrero, de entrenador a hacer historia en la Copa del Club de Tenis de Oviedo

Pablo Cabrero es uno de esos perfiles que explican por qué el tenis es un deporte que trasciende a la edad. Acaba de sumar un punto ATP en dobles, logrado gracias a una wildcard (invitación) en la Copa del Club de Tenis de Oviedo. Lo que para un profesional puede ser habitual, en este caso cobra mayor importancia porque Pablo, a sus 48 años, se dedica a ejercer como monitor del centro deportivo ovetense mientras aprovecha ocasiones como la de este torneo para matar el gusanillo con un deporte que define su vida. "No deja de ser una anécdota", resume, humildemente, el ovetense, sobre un resultado. Puede ir a más. Su participación continúa viva en la prueba asturiana.

Empezó a jugar torneos siendo prácticamente un niño. "Empecé a competir desde muy temprano, tendría ocho o diez años. Intenté empezar a jugar algún torneo y he estado compitiendo hasta que me quedó claro que no iba a ser profesional. Por eso me he dedicado a ser entrenador". Esa transición, lejos de apagar su vínculo con el tenis, lo reforzó. "Llevo 18 años trabajando en el Club de Tenis de Oviedo compaginándolo con algún torneo y sobre todo con la liga por equipos en Alemania", señala.

Un reencuentro dos décadas después

La Copa de Oviedo le regaló además un momento inesperado, volver a jugar con Filipos Papacristopoulus, su compañero en la liga alemana, dos décadas después, y con el que forma el equipo de dobles actualmente. "Es una ilusión muy grande porque hacía tiempo que no nos veíamos y nos hace rememorar momentos muy bonitos que te ofrece el tenis. Jugando con la edad que tenemos con jugadores profesionales es un reto y sobre todo es motivante", afirma.

Tras ese reencuentro llegó el momento que ha marcado su temporada, el punto ATP sumado el miércoles. Para él, no es un logro que cambie su carrera, pero sí un símbolo de resistencia deportiva. "El sumar el punto la verdad que fue un momento de mucha sorpresa. Después de tantos años, volver a tener puntos en el ranking internacional no deja de ser una anécdota más", reitera.

A sus 48 años, Cabrero sigue compitiendo movido por una convicción que aplica tanto a sí mismo como a sus alumnos. "Como entrenador de tenis intento reproducir lo que les enseño a mis alumnos independientemente de la edad y de la motivación. La competición es lo máximo, lo que te hace progresar. Además, el tenis te permite alargar mucho la práctica del deporte porque requiere técnica", explica. Esa filosofía se refleja también en su disciplina diaria. "Intento seguir una rutina. O bien las que yo les entrego a mis jugadores o las que yo realizaba cuando era tenista. Desgraciadamente no la respeto siempre pero intento hacerlo cuando me lo permite mi trabajo", señala.

De la Copa Davis a formar nuevos tenistas

Su carrera también guarda episodios singulares, como su experiencia como sparring en la Copa Davis. "Fue en 2012, todo surgió un poco por casualidad. En aquel momento se acordaron de mí. Fue un poco exigente porque yo no estaba compitiendo sino trabajando como entrenador. Jugamos un set de dobles y perdimos 6-3. Esa es la anécdota". Como monitor, Cabrero defiende una visión del tenis profundamente formativa. "El tenis es un deporte bárbaro para formar buenas personas. Requiere un dominio técnico de un montón de golpes y ya eso es muy complicado y luego obviamente gestionar la frustración y la ansiedad por querer ganar el punto", subraya.

Sus objetivos competitivos, admite, ya no son prioritarios, pero no están del todo descartados. "Con 48 años esto es más bien anecdótico, siempre está la posibilidad de seguir compitiendo por equipos tanto para mi club como en Alemania", dice de su especial vínculo con el país germano. La competición por equipos sigue siendo un refugio natural para él. La prueba está en Oviedo.

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La competición entra ya en las semifinales

La Copa del Club de Tenis de Oviedo entra ya en su fase final con la disputa hoy de las semifinales en individuales. En la pista número 1 del Club de Tenis de Oviedo dará inicio a las 11.00 horas la primera de ellas, midiendo al suizo Alexander Ritschard y el ruso Ivan Gakhov. En la pista 4, también a la misma hora, será el otro duelo con billete a la final en juego. Se medirán los españoles Sergi Pérez Contri y Pedro Ródenas. No tan adelantado está el cuadro de dobles, que ayer volvió a tener que suspender algunos de sus encuentros a consecuencia de las fuertes lluvias que castigaron la capital del Principado a última hora de la tarde. La competición, en todo caso, está resultando un éxito de organización y público mientras se perfila ya para descubrir a los ganadores de la presente edición.