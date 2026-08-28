"Chámome Julia", el paso por Asturias de la historia de la atleta Julia Vaquero y su lucha de superación personal

Julia Vaquero ha visitado Asturias para compartir su lado más personal y también "Chámome Julia". La que fuera una de las grandes figuras del atletismo español participó en La Caridad en la presentación de la obra escrita por Isidoro Hornillos que repasa su trayectoria deportiva, pero que se adentra especialmente en la persona que hubo detrás de la atleta de élite. Un reflejo de la historia de superación personal que está detrás de la gallega, que hizo pública su lucha a través de un reportaje de Movistar +. En él, la todavía récord de España de 5000 m (marca: 14:44:95 lograda en 1996), confesó verse envuelta en un infierno existencial que la llevó a pensar en el suicidio.

El salón de plenos del Ayuntamiento de El Franco acogió un acto en el que Vaquero habló abiertamente de algunos de los episodios de su vida recogidos en el libro y, sobre todo, de su situación actual después de los diferentes procesos de recuperación y terapias que ha seguido durante los últimos años.

La exatleta quiso proyectar un mensaje de futuro y se definió como una mujer «preparada y formada para aportar su experiencia y asumir responsabilidades laborales». Una declaración con la que Vaquero reivindicó su disposición para iniciar una nueva etapa personal y profesional después de una vida durante mucho tiempo marcada por los entrenamientos, las competiciones y la búsqueda permanente de nuevos objetivos deportivos.

Ese tránsito entre el deporte de alto nivel y la vida después de la competición ocupa un lugar importante en «Chámome Julia». La obra de Hornillos recorre los éxitos deportivos de Vaquero, pero presta especial atención a su dimensión humana y a las dificultades que puede encontrarse un deportista cuando desaparece la rutina que durante años ha organizado prácticamente todos los aspectos de su vida.

La presentación fue impulsada por Pep Ribas, organizador de la Milla Urbana de Ibiza, y contó también con la participación del concejal de Deportes de El Franco, Julio César García; el presidente del Club A Caridá Atletismo, José Ramón Iglesias; el autor de la obra, Isidoro Hornillos, y la propia Julia Vaquero.

Noticias relacionadas

El público que se acercó al salón consistorial pudo conocer así no solo la historia de una atleta que alcanzó la élite, sino también la de la mujer que afronta ahora el reto de construir una nueva etapa alejada de las pistas.