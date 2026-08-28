El Círculo Gijón incorpora al ala-pívot Ruslan Alexander
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El Círculo Gijón anunció ayer la incorporación del ala-pívot madrileño Ruslan Alexander, de 2,03 . Se trata de un jugador que el club gijonés define como "atlético, versátil y con gran margen de crecimiento". Llega al Círculo para ser importante en Tercera FEB y ayudar al equipo en su pelea por el ascenso.
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