El Círculo Gijón incorpora al ala-pívot Ruslan Alexander

El Círculo Gijón anunció ayer la incorporación del ala-pívot madrileño Ruslan Alexander, de 2,03 . Se trata de un jugador que el club gijonés define como "atlético, versátil y con gran margen de crecimiento". Llega al Círculo para ser importante en Tercera FEB y ayudar al equipo en su pelea por el ascenso.