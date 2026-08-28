Clínic en Oviedo en torno al Joventut y Obradoiro

Eladio Rico, de la Rookie Basket Academy (RBA) de Oviedo, tiene claro que el partido de mañana (21:00 horas) entre el Joventut y el Obradoiro, organizado por ellos en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes y la Federación Asturiana, es una oportunidad que los aficionados al baloncesto de la región tienen que aprovechar: "Este acuerdo que alcanzamos con el Joventut hace dos años es para que todos lo aprovechemos".

Encuadrado en este partido, además del entrenamiento de puertas abiertas que tuvo lugar el miércoles en Gijón, la RBA ha organizado para hoy (20:15 horas) en la sede de la academia, en la ovetense calle Pedro Masaveu, un encuentro para entrenadores de la región en el que estarán presentes los directores deportivos de los dos clubes, el asturiano Héctor Galán (Monbus Obradoiro), y Jordi Martí (Joventut); los entrenadores, Dani Miret (Joventut) y Diego Epifanio (Obradoiro); y un jugador de cada equipo aún por determinar.

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Una manera de acercar el baloncesto de élite a los técnicos asturianos y una ocasión que Eladio Rico invita a "aprovechar": "Es el peldaño más alto y una oportunidad para la gente que le gusta el baloncesto", concluye.