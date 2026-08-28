Clínic en Oviedo en torno al Joventut y Obradoiro
a. l.
Eladio Rico, de la Rookie Basket Academy (RBA) de Oviedo, tiene claro que el partido de mañana (21:00 horas) entre el Joventut y el Obradoiro, organizado por ellos en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes y la Federación Asturiana, es una oportunidad que los aficionados al baloncesto de la región tienen que aprovechar: "Este acuerdo que alcanzamos con el Joventut hace dos años es para que todos lo aprovechemos".
Encuadrado en este partido, además del entrenamiento de puertas abiertas que tuvo lugar el miércoles en Gijón, la RBA ha organizado para hoy (20:15 horas) en la sede de la academia, en la ovetense calle Pedro Masaveu, un encuentro para entrenadores de la región en el que estarán presentes los directores deportivos de los dos clubes, el asturiano Héctor Galán (Monbus Obradoiro), y Jordi Martí (Joventut); los entrenadores, Dani Miret (Joventut) y Diego Epifanio (Obradoiro); y un jugador de cada equipo aún por determinar.
Una manera de acercar el baloncesto de élite a los técnicos asturianos y una ocasión que Eladio Rico invita a "aprovechar": "Es el peldaño más alto y una oportunidad para la gente que le gusta el baloncesto", concluye.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los 4 juegos de ropa de cama mezcla de lino tamaño grande: para conseguir el mejor descanso
- Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de felpa de sofá más baratas del mercado: muy suave y cálida
- El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado