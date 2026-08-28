Diego Cuervo también dimite en la Asturiana

El praviano Diego Cuervo Menes, directivo de la Federación Asturiana de Piragüismo, remitió al presidente de la Territorial, Miguel Ángel Gallo, su carta de dimisión como vocal de la junta directiva. Esa renuncia se suma a la presentada hace unos días por Alfonso Vivero.

Los motivos que el también presidente del Club Los Cuervos de Pravia apunta en la carta de renuncia están su "creciente desacuerdo con la forma en que se han venido adoptando determinadas decisiones dentro de la junta directiva".