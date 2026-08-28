Las inundaciones obligan al Alimerka Oviedo Baloncesto a trasladarse del Palacio a Pumarín

Las inundaciones que este jueves afectaron a Oviedo también han trastocado los planes del Alimerka Oviedo Baloncesto. Las intensas lluvias provocaron daños en las instalaciones del Palacio de los Deportes de Oviedo, lo que obliga al conjunto de Javi Rodríguez a trasladar sus entrenamientos al Polideportivo de Pumarín para poder continuar con la preparación de la nueva temporada.

El contratiempo llega coincidiendo con el inicio de la pretemporada del Alimerka OCB. El Palacio de los Deportes estaba previsto como centro de operaciones del primer equipo durante estas primeras semanas de trabajo, pero los daños ocasionados por las inundaciones han obligado al club a buscar una alternativa mientras se trabaja para recuperar la normalidad en la instalación ovetense.

El Alimerka OCB vuelve a Pumarín para entrenar

El Polideportivo de Pumarín, histórica casa del Oviedo Baloncesto durante buena parte de su trayectoria, permitirá que el equipo mantenga su planificación pese a una situación que el propio club califica de «excepcional». La actividad ordinaria de la entidad no se detendrá y la plantilla podrá continuar preparando la temporada en la antigua cancha del conjunto ovetense.

El Alimerka Oviedo Baloncesto agradeció al Ayuntamiento de Oviedo la rapidez de su respuesta tras los daños sufridos en el Palacio de los Deportes y «todas las facilidades brindadas para la reubicación de los entrenamientos».

El Oviedo Baloncesto se ofrece a colaborar

El club aprovechó además su comunicado para enviar un mensaje de «ánimo y solidaridad» a los vecinos y negocios afectados por las inundaciones registradas este jueves en Oviedo.

La entidad también se puso a disposición de la Concejalía de Deportes para colaborar en cualquier tarea o iniciativa que pueda contribuir a recuperar cuanto antes el Palacio de los Deportes.

«Como club, nos ofrecemos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano para que el Palacio de los Deportes pueda recuperar la normalidad lo antes posible», señaló el Oviedo Baloncesto.

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Mientras se evalúan y reparan los daños provocados por las fuertes lluvias, el Alimerka OCB continuará trabajando en Pumarín, una cancha estrechamente ligada a la historia del club y que vuelve a convertirse, de manera provisional, en la casa del primer equipo.