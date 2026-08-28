Iván Serrano lidera el podio nacional en el estreno de los caballos jóvenes
El jinete se impone en la primera prueba de caballos jóvenes por delante de Kevin González de Zárate y Miguel Honrubia
El Trofeo Coca-Cola abrió esta mañana en Las Mestas la competición del CSIYH1*, reservado a caballos jóvenes de seis y siete años, y lo hizo con un podio íntegramente español. Iván Serrano Sáez, con «Adv Avenger», se llevó la victoria después de completar sin derribos las dos fases de la prueba y marcar un tiempo de 30,95 segundos en el recorrido decisivo.
Segundo fue Kevin González de Zárate, que también mantuvo el cero con «Jivago de Brekka» y terminó en 31,20 segundos. El tercer puesto correspondió a Miguel Honrubia Alvariño, con «Penelope Jms», que completó la segunda fase en 31,68 segundos. Los tres encabezaron una clasificación en la que la representación nacional fue claramente protagonista.
La prueba reunió a 33 binomios y se disputó bajo el formato de dos fases especial, con una altura máxima de 1,30 metros para los caballos de seis años y de 1,35 para los de siete. Aunque el concurso de jóvenes cuenta con una participación mayoritariamente española, la pista gijonesa también recibió a algunos jinetes internacionales de primer nivel, entre ellos los franceses Olivier Perreau y Olivier Robert y los británicos Millie Allen y Jack Whitaker.
Por detrás del podio se clasificaron Luis Jesús Escobar, cuarto con «Nuts de Liam», y Julio Arias Cueva, quinto con «Lectrik Z». Jairo Junquera Perera, con «Kepler de Maeza», fue sexto, mientras que el francés Olivier Robert terminó séptimo y su compatriota Olivier Perreau, octavo. Santiago Núñez Riva, con «Valenza de Capellan», fue noveno y Millie Allen, décima con «Liyanna Ter Wijnen Z».
La clasificación mantuvo el dominio español en los puestos delanteros durante buena parte de la tabla. Alberto Márquez Galobardes terminó duodécimo con «Ananda T» e Ismael García Roque fue decimotercero con «Jasper de Mormoulins». Todos los binomios que ocuparon las primeras posiciones completaron las dos fases sin penalización.
El Trofeo Coca-Cola supone además el primer capítulo de la competición específica para los caballos jóvenes en esta edición del Concurso Hípico Internacional de Gijón. El programa contempla tres pruebas para esta categoría y, tras el estreno de hoy, los jóvenes volverán a la pista de Las Mestas el sábado y el domingo, cuando se decidirá la clasificación de las siguientes jornadas.
La jornada de los jóvenes comenzó así con un marcado acento nacional y con Iván Serrano al frente. El jinete se llevó el primer triunfo de una categoría pensada para las futuras figuras del salto internacional, en una mañana en la que los potros tuvieron por primera vez su protagonismo en la pista gijonesa.
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