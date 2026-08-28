El jugador de baloncesto del Joventut Álex Reyes cumple otro sueño en Asturias: "Impacta jugar con Ricky Rubio"

Álex Reyes (Cáceres, 1993) vivió el inicio de la pandemia del coronavirus en Asturias. En marzo de 2020, el Alimerka Oviedo trataba de salir de la zona de abajo en Primera FEB (entonces LEB Oro) en un año en el que las cosas no le estaban yendo nada bien al equipo que entonces jugaba en Pumarín. A pesar de todo, para Reyes fueron unos meses muy provechosos y su rendimiento le permitió dar el salto a la ACB en las filas del Bilbao Basket.

El jugador se ha consolidado en la élite del baloncesto nacional y ha ido cumpliendo más sueños, como debutar con la selección española. Desde que salió de Oviedo, no había vuelto a Asturias hasta este 2026, en el que ha venido dos veces y en dos ocasiones muy especiales. La primera precisamente con la selección española en el partido que jugaron contra Ucrania en el Palacio de los Deportes y la segunda ahora para debutar mañana (21:00 horas) con su nuevo equipo, el histórico Joventut de Badalona, en el Palacio de los Deportes de Gijón en un partido amistoso ante el Obradoiro organizado por la Rookie Basket Academy (RBA). Será la primera vez que vaya a compartir pista con figuras de la talla de Ricky Rubio, Nico Laprovíttola o Ante Tomic.

Compartir vestuario con Ricky Rubio

Reyes reconoce que estar en el mismo vestuario que Ricky Rubio es algo muy especial: "Es un jugador al que durante muchos años has visto en la televisión y al que has estado animando durante los campeonatos de verano y ahora abres la puerta del vestuario y te lo encuentras sentado allí con la misma camiseta que llevas tú". Una sensación a la que ha ido dando normalidad con el paso de los días: "Ahora ya lo tengo normalizado, pero los primeros días sí que impacta, sobre todo después de haberte enfrentado a él como rival".

Ricky Rubio, en el Palacio de los Deportes de Gijón / Luisma Murias

Pero Álex Reyes va más allá del base catalán: "Tampoco quiero olvidarme de Ante Tomic o Laprovíttola, en esta plantilla hay tres jugadores que han sido muy, muy buenos a nivel europeo y mundial. Compartir vestuario con ellos es motivo de alegría y, personalmente, me hace una ilusión enorme poder compartir pista con ellos y vestir la misma camiseta". Una camiseta que rezuma historia y baloncesto: "El Joventut es uno de los clubes con más historia, yo he tenido una trayectoria con muchos destinos, mucho paseo de aquí para allá, y tener la oportunidad de firmar en un club como el Joventut para mí, a nivel deportivo, es una grandísima noticia y es fruto también de mucho trabajo durante muchos años".

Un equipo en el que quiere tener protagonismo y dar continuidad a una temporada pasada en la que fue uno de los líderes del Manresa, con un acierto espectacular desde la línea de tres: "Dentro de la pista tengo claro que el aspecto anotador, el tiro exterior, el rebote e imprimir ritmo al juego son cosas que tienen que estar ahí cada día". También se ve en el papel de veterano para los chicos de la cantera que se han incorporado al trabajo del primer equipo este verano: "Quiero ser para ellos un ejemplo de esfuerzo, trabajo y dedicación".

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El recuerdo de una etapa clave en Oviedo

Alojado en un hotel de Oviedo, incrédulo ante la cantidad de agua que caía en pleno mes de agosto, Álex Reyes rememora su etapa en esa misma ciudad, cuando las cosas no salieron bien a nivel de grupo pero donde encontró un club que le ayudó a construir una carrera magnífica: "En Oviedo me dieron todas las facilidades, mi espacio en la cancha para poder jugar y tener un protagonismo importante. Colectivamente fue una pena porque fue un año duro para todos, pero individualmente me quedo con poder terminar aquella temporada sabiendo que al año siguiente estaría en Bilbao".