TENIS
Ritschard y Pérez Contri se citan en la final de la Copa RCTO
Ambos tenistas llegan al partido por el título tras superar unas semifinales de máxima exigencia
CELIA GONZÁLEZ
La 91ª Copa Real Club de Tenis de Oviedo ya tiene final. Alexander Ritschard y Sergi Pérez Contri pelearán mañana a las 11:45 por el título después de superar dos semifinales intensas, condicionada por las lluvias.
Ritschard, primer finalista tras imponerse a Gakhov
El suizo Alexander Ritschard fue el primero en asegurar su billete para la final tras derrotar a Ivan Gakhov en un partido muy igualado. El encuentro, disputado por fin sin interrupciones, permitió al jugador mostrar su fortaleza en los momentos decisivos.
Según su entrenador, Leandro, Ritschard “ha madurado mucho mentalmente” y supo mantenerse firme en los pasajes más delicados del duelo, incluido un tie-break que resultó determinante. El equipo valoró especialmente el mérito de volver a competir a este nivel tras una lesión que le apartó de su mejor momento.
Con la final ya en el horizonte, el suizo mantiene su filosofía de torneo: concentración y paso a paso. “Las finales se ganan, pero para ganarlas hay que jugarlas”, resumió su entrenador. Ritschard, consciente de lo que supone un partido por el título, recuerda que “en una final nunca hay un rival fácil.
Pérez Contri completa una gran remontada y se convierte en el segundo finalista
El español Sergi Pérez Contri cerró la jornada con una remontada de enorme mérito para convertirse en el rival de Ritschard. Su semifinal comenzó cuesta arriba ante un rival muy agresivo, pero el español logró elevar su nivel hasta cambiar por completo la dinámica del partido.
“He ido de menos a más”, explicó tras el encuentro, satisfecho por haber encontrado la intensidad y la velocidad necesarias para dominar la segunda mitad del duelo. Su reacción en los momentos decisivos le permitió sellar el pase a la final y confirmar su evolución durante la semana.
Pérez Contri anticipa una batalla exigente ante Ritschard: “Va a ser un partido muy duro. Sabemos que es un rival muy complicado, que pega muy duro”. El español, que ya compitió en Oviedo hace una década, se mostró especialmente feliz por regresar a un torneo que considera “una gozada”.
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