Sara Ouzande vuela hacia las semis del K-1 200 en el Mundial de piragüismo
La gijonesa completó el mejor tiempo de su serie en el Mundial de Poznan en una jornada en la que el K-4 masculino se metió en la final
Sara Ouzande fue la primera de la delegación española en tomar la salida en el Campeonato del Mundo de sprint y lo hizo para volar sobre la pista del lago Malta de Poznan (Polonia) en la primera serie de la prueba del K-1 200 metros. La gijonesa consiguió una victoria sin paliativos, con un tiempo de 42.85, y se clasifica a semifinales donde mañana disputará la tercera serie.
También sobre la distancia de 200 metros consiguió su pase a semifinales la pontevedresa Antía Jácome. En una serie en la que se encontraban dos de las favoritas al oro, la ucraniana Luzan y la estadounidense Harrison, Jácome fue tercera tras ellas (48.68) y consiguió su pase a semifinales.
Otro de los momentos esperados de la jornada en la delegación española era el debut del K-4 masculino sobre la distancia del medio kilómetro. El vigente subcampeón de Europa, con una tripulación compuesta por el madrileño Adrián del Río (Escuela Piragüismo de Aranjuez), los gallegos Carlos Arévalo (Fluvial de Lugo) y Rodrigo Germade (Fluvial de Lugo) y el balear Marcus Cooper Walz (Náutic Potopreto), logró acceder a la final A tras quedar terceros ayer en la semifinal que les tocó en turno.El cuarteto español invirtió en el recorrido 1.24.79 –el tercer mejor tiempo de los nueve finalistas–, siendo batidos por Lituania (1.24.51) y Portugal (1.24.61). En las otras semifinales se impusieron Australia (1.24.99) y Alemania (1.25.99). Los demás son: Dinamarca (1.25.32), Serbia (1.26.43), Polonia (1.27.06) y Hungría (1.27.85).
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