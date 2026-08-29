La ACB de Ricky Rubio juega en Asturias: partidazo entre el Joventut y el Obradoiro en Gijón

El Joventut-Obradoiro que se va a disputar hoy (21:00 horas) en el Palacio de los Deportes de Gijón es un partido amistoso y de pretemporada, pero lo juega una leyenda como Ricky Rubio. Es verdad que no jugarán asturianos, pero sí que habrá un par de ex del Alimerka Oviedo, Alonso Faure en el Obradoiro y Álex Reyes con la Penya.

El encuentro, organizado por la Rookie Basket Academy (RBA), supone el desembarco en Asturias de la ACB, la máxima competición nacional de baloncesto, donde solo ha estado un equipo de la región, el Gijón Baloncesto, hace ya más de dos décadas, y adonde aspira a llegar alguna vez el Alimerka Oviedo, que la pasada temporada alcanzó las semifinales por el ascenso y que va a comenzar su decimocuarta campaña en Primera FEB, la segunda categoría.

Ricky Rubio, la gran atracción en Gijón

La atracción principal será la de ver a Ricky Rubio en directo. El exjugador de la NBA, uno de los mayores talentos en la historia del baloncesto español, cumple su segunda temporada en el club de su casa, el Joventut de Badalona. Pero hay muchos más alicientes en el conjunto de Badalona. No estará sobre la pista Nico Laprovittola, con la selección argentina, ni probablemente Ante Tomic, con algunos problemas físicos, pero al que sí podrán ver los aficionados asturianos es al prometedor Diego Niebla, al que Chus Mateo invitó a entrenarse con la selección española y que ya está con la Penya en Gijón.

El Monbus Obradoiro, a pesar de que, como le sucede al Joventut, llega con muchas bajas, también tendrá varios alicientes para la afición asturiana. El equipo gallego, recién ascendido a la ACB, está comandado en los despachos por un avilesino, Héctor Galán, que tras dos décadas ejerciendo ese cargo en el Oviedo Baloncesto cogió las riendas del conjunto compostelano para devolverlo a la élite, algo que acabó haciendo.

Héctor Galán vuelve a Asturias con el Obradoiro

Para Héctor Galán, que estuvo ayer en el encuentro que organizó la RBA con entrenadores asturianos, en el que estuvieron los jugadores Ante Tomic y Álex Galán, es un partido que "apetece": "Para mí es un placer venir a jugar a Asturias, es juntar trabajo, amistad y familia; además, es un partido chulo aunque a nosotros nos faltan cinco jugadores", añadía.

Un Obradoiro que ha apostado por la continuidad, tanto en el banquillo, donde sigue Diego Epifanio, como en la pista, con siete jugadores que siguen del pasado curso. En cuanto a su experiencia, reconoce que están siendo "muchas cosas nuevas": "Es un mercado y una situación en la que no había estado, nos toca cambiar el chip y pasar de ser un equipo al que todos los jugadores en Primera FEB querían venir a tener una enorme competencia nacional e internacional", concreta.

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En cuanto a la llegada de la ACB a Asturias, Galán deseó que pronto llegue el momento del OCB: "Se está quedando como la principal referencia de Asturias y da síntomas de tener muy buena salud; ha logrado superar los 3.500 abonados, algo que por mucho que se repita no deja de ser extraordinario y habla muy bien del trabajo que se está haciendo".