El Alimerka Oviedo Baloncesto inicia la pretemporada con una victoria ante el Ourense (82-85)
El equipo de Javi Rodríguez se lleva un igualado encuentro en Benavente
El Alimerka Oviedo Baloncesto completó su primera prueba de pretemporada con una victoria por 82-85 ante el Ourense en un encuentro disputado en Benavente y que destacó por la igualdad en esta prematura fase de preparación de la temporada en Primera FEB. Un choque que medía a dos clubes que aspiran a estar alejados de la zona de abajo y que, si la dinámica es positiva, lucharán por entrar en el play-off de ascenso.
Primeras pruebas para Javi Rodríguez y sus nuevos jugadores
Un día de pruebas, con ausencias importantes en los dos equipos, de muchos debuts con la camiseta del OCB y de empezar a encontrar el ritmo de juego que exige Javi Rodríguez, con intensidad en defensa y valentía en ataque. La ausencia de Felix Terins, con la selección de Suecia en las Ventanas, obligó a que Pjay Smith asumiera casi al completo la dirección de juego del equipo, con la colaboración de Brycen Goodine. Dos jugadores que han de ser fundamentales en la temporada del equipo asturiano.
Tiraron de galones Jorge Arias y Francis Nwaokorie, dos de los pocos que siguen de la pasada temporada -en el partido estuvo también Pablo Longarela, que jugará en Getafe pero que está haciendo la pretemporada con el OCB, y faltó Daniil Shelist, con la selección de Ucrania-, y redebutó con el OCB Moha Barro, que demostró su experiencia en los minutos que estuvo en pista. Otro que debutó fue Nico Tirador, canterano del club que llegó a anotar un triple. Además de Terins y Shelist, el OCB no pudo contar con Hollanders, con Holanda, mientras que en las filas del cuadro gallego faltaron Leimanis, Zidek y Nicolau.
La imagen en general fue buena, con un Oviedo Baloncesto que dio la sensación de tener asumidas las consignas de su entrenador, siendo intenso tanto en defensa como en ataque, pero al que se le vieron desajustes y despistes propios de estas alturas de la temporada, así como una falta de finura de cara al aro propia de unas fechas con tanta carga física. Smith, Wisne, Goodine, Zaire y Brnovic dejaron detalles interesantes y, en general, el equipo compitió bien ante un Ourense que lleva algo más de tiempo entrenándose.
El OCB regresa a Pumarín tras la inundación del Palacio
Se inicia así un nuevo proyecto, el del Alimerka Oviedo, que se ha visto golpeado por la inundación que les ha dejado sin poder entrenar en el Palacio de los Deportes, regresando así a Pumarín, casa del conjunto azul hasta hace un par de temporadas y donde Javi Rodríguez tratará de poner a punto a un equipo competitivo, capaz de competir a buen nivel en una competición tan dura como la Primera FEB. Un final del verano en el que queda mucho trabajo por hacer tanto para poner a punto a los jugadores como para recuperar un recinto deportivo en el que el pasado curso vibraron con la gran temporada del OCB más de 4.000 espectadores cada jornada.
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