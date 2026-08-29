Asturias, protagonista en la LV edición del Descenso Internacional del Deva de piragüismo

El cántabro Julio Martínez Gómez y el argentino afincado en Arriondas Manuel Garaycoechea se adjudicaron este sábado la 55.ª edición del Descenso Internacional del río Deva, disputado sobre los 12 kilómetros que separan Panes, en Peñamellera Baja, de Unquera, en el municipio cántabro de Val de San Vicente. La pareja de Los Rápidos-Jaire Aventura fue la más rápida en una edición marcada por el bajo nivel de agua y completó el recorrido en 46:34.44.

Martínez y Garaycoechea consiguieron imponerse a una pareja de mucho nivel formada para la ocasión por el cangués Alberto Plaza Sagredo y Luis Amado Pérez Blanco. Ambos terminaron segundos en el Deva con un registro de 47:17.23, a algo menos de 43 segundos de los vencedores.

El podio de la categoría sénior K-2 masculina lo completaron el riosellano Pedro Gutiérrez Álvarez y el vallisoletano David Santos Cuadrado. La pareja, que compitió como equipo combinado y por tanto no puntuó en la clasificación por clubes, cruzó la meta de Unquera en 47:32.17.

También hubo victoria asturiana en el K-1 sénior masculino. El parragués Pedro Vázquez Llenín, de Los Rápidos-Jaire Aventura, dominó la categoría con un tiempo de 48:57.25 y una ventaja superior a los dos minutos sobre el cántabro Ernesto Goribar Echevarría, del Club Piragüismo Colindres, segundo con 51:29.50. Pelayo Palicio Rodríguez, de Los Cuervos de Pravia, completó el podio con 51:40.

La participación asturiana dejó además varios triunfos en el resto de categorías. En el K-2 sénior femenino se impuso la piloñesa Andrea Rodríguez Alonso formando pareja con Irati Osa Irureta como equipo combinado, mientras que Soledad Aramendi Costales, de la SD Gauzón de Luanco, logró la victoria en el K-1 júnior femenino.

Los Rápidos-Jaire Aventura amplió su protagonismo con otros dos primeros puestos. Blanca Escandón del Valle y Nuria Rueda Somoano ganaron en K-2 cadete femenino, mientras que Hugo Vidarte Fernández y Álex Dumitrache Molina hicieron lo propio en el K-2 cadete masculino.

Noticias relacionadas

La nómina de vencedores asturianos la completaron Rocío Trelles Rodríguez y Luis Melero González, de La Ribera-Oviedo Kayak, que se impusieron en la categoría mixta K-2 Open. Una amplia presencia regional en el palmarés de una edición del Descenso Internacional del Deva que volvió a unir deportivamente Asturias y Cantabria entre Panes y Unquera.