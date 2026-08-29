El BM Gijón inicia la pretemporada en Valladolid

El Balonmano Gijón, equipo que milita en División de Honor Plata femenina, juega hoy, a las 19:30 horas, su primer partido de pretemporada. Lo hará en Valladolid, donde se medirá al l Recoletas Hand Vall en el Pabellón Gonzalo de Berceo. El juvenil del conjunto gijonés también se desplazará a Valladolid para jugar un partido previo al sénior. El BM Gijón jugará otros tres partidos de pretemporada y la Copa Principado antes de que comenzar la Liga el 4 de octubre ante el Bera Bera.