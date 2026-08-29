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La Copa Principado comienza hoy en las instalaciones del Grupo

Los cuatro asturianos de Primera Nacional se juegan el pase a la final contra el Base Oviedo

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N. L.

Oviedo

La temporada para los equipos asturianos de balonmano de categoría nacional comienza hoy con la disputa de la primera fase de la Copa Principado masculina en las instalaciones del Grupo Covadonga. En ella, los cuatro equipos asturianos de Primera Nacional lucharán por una plaza en la gran final ante el Confía Base Oviedo, de División de Honor Plata, que se disputará el próximo sábado, a las 18:30 horas, en el polideportivo de Vallobín de Oviedo.

La primera semifinal será hoy, a las 16:00 horas, y la jugarán el Royal Premium Gijón Jovellanos y el Auto Center Principado Vetusta. Dos horas después, también en las instalaciones del Grupo, los anfitriones medirán sus fuerzas con la Atlética Avilesina. Mañana, a las 12:00 horas, los vencedores de ambos encuentros se jugarán el puesto en la citada final ante el equipo ovetense. Antes se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto.

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Las instalaciones del Grupo también acogerán hoy la final de la Mini Copa Principado de categoría cadete.

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