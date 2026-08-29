Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Gil Marín, del despacho del Atlético de Madrid a Las Mestas: el especial vínculo del directivo con Asturias

"Llevo 25 años sin fallar en la visita a la Santina", dice el dirigente colchonero, apoyo en la grada de su hija María, amazona debutante este año en el Hípico

Miguel Ángel Gil Marín, junto a su hija María, ayer, en Las Mestas.

Miguel Ángel Gil Marín, junto a su hija María, ayer, en Las Mestas. / M. R.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Rendueles

María Rendueles

Gijón

Miguel Ángel Gil Marín está acostumbrado a vivir el deporte desde los grandes escenarios del fútbol. Palcos, estadios, viajes y noches europeas forman parte de su rutina al frente del Atlético de Madrid. Estos días ha hecho un paréntesis para estar en Gijón, desde donde sigue atendiendo sus compromisos profesionales, y acompañar a su hija, María, en Las Mestas. Ella compite por primer vez en el Hípico y él sigue desde cerca cada salto. En plena vorágine informativa por el pulso de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid , el dirigente colchonero atiende a LA NUEVA ESPAÑA con una condición: ni una sola pregunta de fútbol.

"María lleva tiempo ya compitiendo. Hemos venido a Gijón varias veces, pero siempre al Chas, nunca a Las Mestas (en referencia al actual concurso de saltos internacional)", cuenta Gil Marín. La prueba gijonesa, reconoce, supone "otro nivel", y la experiencia no ha podido comenzar mejor para la familia. "La verdad es que María lo está haciendo bastante bien y estoy muy contento por ella", detalla tras una jornada sin derribos. Como en el fútbol, en los Gil van partido a partido y quieren más. El programa todavía tiene una cita importante por delante: "Corre el Gran Premio también y estoy muy contento porque lleva una racha buena". Gijón no le resulta una ciudad desconocida. Su relación con Asturias viene de mucho antes de esta visita a Las Mestas. "Lo conozco bien, llevo muchos años viniendo por fútbol", explica. Pero hay una tradición que va mucho más allá del deporte: su visita a Covadonga. "Llevo desde hace 25 años sin fallar uno solo a ver a la Santina", cuenta. Mañana volverá a cumplir con la tradición. "Tengo previsto ir, me encanta esta tierra", asegura. Veinticinco años, dice, sin faltar a la cita. Una relación prolongada con Asturias que ahora suma un nuevo capítulo, esta vez desde Las Mestas y con un motivo mucho más personal: acompañar a su hija en uno de los grandes concursos hípicos del calendario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  2. Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
  3. Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
  4. Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable
  6. “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
  7. El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
  8. La 'luna de sangre', el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste

La gerente del ERA asume Derechos Sociales tras dimitir Marta del Arco

La gerente del ERA asume Derechos Sociales tras dimitir Marta del Arco

Ritschard y Pérez Contri se citan en la final de la Copa del Real Club de Tenis de Oviedo

Ritschard y Pérez Contri se citan en la final de la Copa del Real Club de Tenis de Oviedo

La tira y afloja del sábado, 29 de agosto de 2026

La tira y afloja del sábado, 29 de agosto de 2026

Fartukarte congrega a cientos de personas en Ribadesella

Fartukarte congrega a cientos de personas en Ribadesella

El BM Gijón inicia la pretemporada en Valladolid

El robo del Tesoro de Villena vuelve a poner sobre la mesa la seguridad del patrimonio asturiano: "Nunca podemos estar descuidados"

El robo del Tesoro de Villena vuelve a poner sobre la mesa la seguridad del patrimonio asturiano: "Nunca podemos estar descuidados"

La reforma de la plaza de toros de Oviedo incluye un cierre con tejado de cinc, gradas retráctiles y el ruedo 1,60 metros más bajo

La reforma de la plaza de toros de Oviedo incluye un cierre con tejado de cinc, gradas retráctiles y el ruedo 1,60 metros más bajo

Grado acoge el 20 de septiembre una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural para promocionar los productos artesanos y de la huerta

Grado acoge el 20 de septiembre una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural para promocionar los productos artesanos y de la huerta
Tracking Pixel Contents