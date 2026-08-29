Gil Marín, del despacho del Atlético de Madrid a Las Mestas: el especial vínculo del directivo con Asturias
"Llevo 25 años sin fallar en la visita a la Santina", dice el dirigente colchonero, apoyo en la grada de su hija María, amazona debutante este año en el Hípico
Miguel Ángel Gil Marín está acostumbrado a vivir el deporte desde los grandes escenarios del fútbol. Palcos, estadios, viajes y noches europeas forman parte de su rutina al frente del Atlético de Madrid. Estos días ha hecho un paréntesis para estar en Gijón, desde donde sigue atendiendo sus compromisos profesionales, y acompañar a su hija, María, en Las Mestas. Ella compite por primer vez en el Hípico y él sigue desde cerca cada salto. En plena vorágine informativa por el pulso de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid , el dirigente colchonero atiende a LA NUEVA ESPAÑA con una condición: ni una sola pregunta de fútbol.
"María lleva tiempo ya compitiendo. Hemos venido a Gijón varias veces, pero siempre al Chas, nunca a Las Mestas (en referencia al actual concurso de saltos internacional)", cuenta Gil Marín. La prueba gijonesa, reconoce, supone "otro nivel", y la experiencia no ha podido comenzar mejor para la familia. "La verdad es que María lo está haciendo bastante bien y estoy muy contento por ella", detalla tras una jornada sin derribos. Como en el fútbol, en los Gil van partido a partido y quieren más. El programa todavía tiene una cita importante por delante: "Corre el Gran Premio también y estoy muy contento porque lleva una racha buena". Gijón no le resulta una ciudad desconocida. Su relación con Asturias viene de mucho antes de esta visita a Las Mestas. "Lo conozco bien, llevo muchos años viniendo por fútbol", explica. Pero hay una tradición que va mucho más allá del deporte: su visita a Covadonga. "Llevo desde hace 25 años sin fallar uno solo a ver a la Santina", cuenta. Mañana volverá a cumplir con la tradición. "Tengo previsto ir, me encanta esta tierra", asegura. Veinticinco años, dice, sin faltar a la cita. Una relación prolongada con Asturias que ahora suma un nuevo capítulo, esta vez desde Las Mestas y con un motivo mucho más personal: acompañar a su hija en uno de los grandes concursos hípicos del calendario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable
- “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
- El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
- La 'luna de sangre', el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste