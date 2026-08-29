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Leonardo Medal prolonga el dominio asturiano en los caballos jóvenes de Las Mestas

El gijonés se impone en el Trofeo Mahou con Ecloma K.S.H. por delante de Luis Jesús Escobar y el alavés Álvaro González de Zárate

Leonardo Medal con «Ecloma K.S.H.»

Leonardo Medal con «Ecloma K.S.H.» / Hípico de Gijón

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María Rendueles

María Rendueles

La hípica asturiana volvió a hacerse notar en Las Mestas. Leonardo Medal se impuso este sábado en el Trofeo Mahou, segunda prueba de la categoría de caballos jóvenes, de seis y siete años, con «Ecloma K.S.H.». El gijonés firmó un recorrido sin derribos y marcó el mejor tiempo de los 31 participantes: 63,18 segundos.

Medal volvió a demostrar la buena compenetración con «Ecloma K.S.H.», una yegua con la que ya había logrado hace unos meses la victoria en el Gran Premio de Manzaneda del tres estrellas. En esta ocasión, el binomio volvió a mostrarse sólido en la pista gijonesa para llevarse el triunfo en una prueba en la que las alturas máximas alcanzaron los 1,30 y 1,35 metros, dependiendo de la edad de los caballos.

El segundo puesto también tuvo acento asturiano. Luis Jesús Escobar, uno de los jinetes asturianos más experimentados, terminó segundo con «Nuts de Liam», con un tiempo de 63,66 segundos. El gijonés se quedó a menos de medio segundo de Medal y completó igualmente su recorrido sin faltas. El podio lo cerró el alavés Álvaro González de Zárate, tercero con «Jaguar de Perhet», después de parar el cronómetro en 64,94 segundos.

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El resultado mantiene el protagonismo de los jinetes españoles en las pruebas destinadas a los caballos jóvenes. Si en la jornada inaugural fueron dos jinetes vascos y un asturiano los que ocuparon las tres primeras posiciones, en esta ocasión fueron dos asturianos quienes encabezaron la clasificación, con Medal al frente y Escobar inmediatamente detrás.

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