Leonardo Medal prolonga el dominio asturiano en los caballos jóvenes de Las Mestas
El gijonés se impone en el Trofeo Mahou con Ecloma K.S.H. por delante de Luis Jesús Escobar y el alavés Álvaro González de Zárate
La hípica asturiana volvió a hacerse notar en Las Mestas. Leonardo Medal se impuso este sábado en el Trofeo Mahou, segunda prueba de la categoría de caballos jóvenes, de seis y siete años, con «Ecloma K.S.H.». El gijonés firmó un recorrido sin derribos y marcó el mejor tiempo de los 31 participantes: 63,18 segundos.
Medal volvió a demostrar la buena compenetración con «Ecloma K.S.H.», una yegua con la que ya había logrado hace unos meses la victoria en el Gran Premio de Manzaneda del tres estrellas. En esta ocasión, el binomio volvió a mostrarse sólido en la pista gijonesa para llevarse el triunfo en una prueba en la que las alturas máximas alcanzaron los 1,30 y 1,35 metros, dependiendo de la edad de los caballos.
El segundo puesto también tuvo acento asturiano. Luis Jesús Escobar, uno de los jinetes asturianos más experimentados, terminó segundo con «Nuts de Liam», con un tiempo de 63,66 segundos. El gijonés se quedó a menos de medio segundo de Medal y completó igualmente su recorrido sin faltas. El podio lo cerró el alavés Álvaro González de Zárate, tercero con «Jaguar de Perhet», después de parar el cronómetro en 64,94 segundos.
El resultado mantiene el protagonismo de los jinetes españoles en las pruebas destinadas a los caballos jóvenes. Si en la jornada inaugural fueron dos jinetes vascos y un asturiano los que ocuparon las tres primeras posiciones, en esta ocasión fueron dos asturianos quienes encabezaron la clasificación, con Medal al frente y Escobar inmediatamente detrás.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
- Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón