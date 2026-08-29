El Lobas Alimerka Oviedo se impone al Aula Valladolid
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El Lobas Alimerka Oviedo disputará hoy la final del III Torneo de Verano Villanueva de las Manzanas que se disputa en la localidad leonesa de Villacelama. Las azules superaron por 26-25 al Caja Rural Aula Valladolid en una durísima semifinal y se medirán hoy al Ikasa Boadilla, que se impuso por 21-26 al Cleba León. El conjunto ovetense sabía que tenía enfrente a un rival muy difícil, con una plantilla de nivel Liga Guerreras Iberdrola pese a que competirá en División de Honor Oro.
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