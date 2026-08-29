El Lobas Alimerka Oviedo se impone al Aula Valladolid

El Lobas Alimerka Oviedo disputará hoy la final del III Torneo de Verano Villanueva de las Manzanas que se disputa en la localidad leonesa de Villacelama. Las azules superaron por 26-25 al Caja Rural Aula Valladolid en una durísima semifinal y se medirán hoy al Ikasa Boadilla, que se impuso por 21-26 al Cleba León. El conjunto ovetense sabía que tenía enfrente a un rival muy difícil, con una plantilla de nivel Liga Guerreras Iberdrola pese a que competirá en División de Honor Oro.