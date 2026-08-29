Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Primer test para el nuevo Alimerka Oviedo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Alimerka Oviedo disputa hoy, a las 12:30 horas, ante el Ourense su primer partido amistoso de cara a la próxima temporada en Primera FEB. El duelo será en Benavente y el renovado OCB no podrá contar con Daniil Shelist, Sander Hollanders y Felix Terins, que están con sus selecciones nacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  2. Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
  3. Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
  4. Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable
  6. “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
  7. El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
  8. La 'luna de sangre', el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste

Martín Herrero, el "pequeño Michael Jackson" que a sus 6 años debutó sobre los escenario en Avilés el día de San Agustín

Martín Herrero, el "pequeño Michael Jackson" que a sus 6 años debutó sobre los escenario en Avilés el día de San Agustín

El Belmonte como despegue: el posible once del Oviedo ante el Albacete

El Belmonte como despegue: el posible once del Oviedo ante el Albacete

Dispositivo especial de seguridad para la novena de la Santina, que comienza este lunes

Dispositivo especial de seguridad para la novena de la Santina, que comienza este lunes

Matthew Rosenberg y Bartolomé Seguí, nuevos invitados de las próximas Jornadas del Cómic de Avilés

Matthew Rosenberg y Bartolomé Seguí, nuevos invitados de las próximas Jornadas del Cómic de Avilés

Los fuegos, aunque "un poco lentos", convencen en Avilés: "Lo mejor fue la traca final"

Los fuegos, aunque "un poco lentos", convencen en Avilés: "Lo mejor fue la traca final"

Los estudiantes de Enfermería de la Nebrija harán sus prácticas en centros sanitarios del Occidente

Los estudiantes de Enfermería de la Nebrija harán sus prácticas en centros sanitarios del Occidente

Ritschard y Pérez Contri se citan en la final de la Copa del Real Club de Tenis de Oviedo

Ritschard y Pérez Contri se citan en la final de la Copa del Real Club de Tenis de Oviedo

Grado acoge el 20 de septiembre una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural para promocionar los productos artesanos y de la huerta

Grado acoge el 20 de septiembre una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural para promocionar los productos artesanos y de la huerta
Tracking Pixel Contents