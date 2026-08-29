Primer test para el nuevo Alimerka Oviedo

El Alimerka Oviedo disputa hoy, a las 12:30 horas, ante el Ourense su primer partido amistoso de cara a la próxima temporada en Primera FEB. El duelo será en Benavente y el renovado OCB no podrá contar con Daniil Shelist, Sander Hollanders y Felix Terins, que están con sus selecciones nacionales.