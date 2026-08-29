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Primera victoria de Benjamín Noval en categoría sub-23: nueva exhibición del ciclista asturiano

El de Laviana se impuso en el Zegama (País Vasco) en el Trofeo Lehendakari

Benjamín Noval se impone en la meta de Zegama

Benjamín Noval se impone en la meta de Zegama

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Antonio Lorca

Roberto Menéndez

Oviedo

Benjamín Noval acaba de sumar su primera victoria en categoría amateur en las filas del Surne Bilbao Cycling Team, equipo con el que alcanzó un acuerdo para competir en sub-23 durante su último año junior. El de Laviana, la gran promesa del ciclismo español, pasará la próxima temporada a profesionales en las filas del Netcompany Ineos.

Primera victoria amateur de Benjamín Noval

El poderoso asturiano se impuso esta misma mañana con solvencia en la meta de Zegama (País Vasco), en una prueba del Trofeo Lehendakari. Noval lo hizo en solitario, tras una escapada, dejando atrás a corredores del nivel de Nil Aguilera y Sergio Gutiérrez.

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Roberto Menendez

Un triunfo ante corredores de superior categoría

Gran victoria de Noval en una prueba de superior categoría a la suya y con corredores de mucho caché en un amplio pelotón.

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