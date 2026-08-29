Primera victoria de Benjamín Noval en categoría sub-23: nueva exhibición del ciclista asturiano
El de Laviana se impuso en el Zegama (País Vasco) en el Trofeo Lehendakari
Roberto Menéndez
Benjamín Noval acaba de sumar su primera victoria en categoría amateur en las filas del Surne Bilbao Cycling Team, equipo con el que alcanzó un acuerdo para competir en sub-23 durante su último año junior. El de Laviana, la gran promesa del ciclismo español, pasará la próxima temporada a profesionales en las filas del Netcompany Ineos.
Primera victoria amateur de Benjamín Noval
El poderoso asturiano se impuso esta misma mañana con solvencia en la meta de Zegama (País Vasco), en una prueba del Trofeo Lehendakari. Noval lo hizo en solitario, tras una escapada, dejando atrás a corredores del nivel de Nil Aguilera y Sergio Gutiérrez.
Un triunfo ante corredores de superior categoría
Gran victoria de Noval en una prueba de superior categoría a la suya y con corredores de mucho caché en un amplio pelotón.
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