La raqueta de Alexander Ritschard manda en la 91ª edición de la Copa RCTO

El Real Club Tenis de Oviedo vivió a lo grande uno de los días más esperados del año. Cada vez más cerca de ser centenaria, las finales de la 91ª edición del torneo se disputaron esta mañana en sus instalaciones con un cielo completamente despejado y con las gradas llenas para disfrutar de una excelente jornada de tenis en la capital del Principado. Y vaya si lo hicieron. El suizo Alexander Ritschard venció a Sergi Pérez Nostri por 7-6 (4) y 7-6 (3) en la final individual, en un encuentro que superó las dos horas de duración. Antes, en la de dobles, ganaron Mario Mansilla y Alejandro García Carbajal.

La semana de competición había estado marcada por la lluvia y el mal tiempo, pero como si todo estuviera preparado, la jornada del sábado fue de verdad un día de agosto. Con el calor apretando y casi todo el público en sus asientos, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo amenizó los prolegómenos del encuentro. Sobre la pista principal sonaba un emotivo himno de Asturias que fue la antesala a un encuentro marcado por la igualdad y la tensión hasta el final.

El valenciano Pérez Nostri llegaba con la firme intención de tomar la revancha a Ritschard, que ya le había ganado en la final de Santander la semana pasada, y ofreció un alto nivel desde el inicio. El valenciano, con mejor ranking ATP que el suizo (números 471 y 592 respectivamente) consiguió dos breaks y se puso 3-0 arriba. Ritschard sufría con su saque, una tónica que mantuvo durante todo el encuentro, e incluso llegó a desesperarse con algún que otro grito e impactando su raqueta contra un arbusto por la frustración cuando se puso 5-2 abajo.

En los peores momentos del suizo, cuando el set estaba visto para sentencia, se volvió a demostrar que el tenis es un deporte de momentos. Ritschard consiguió el break en dos ocasiones y hasta salvó la primera bola de set para volver a poner la igualada (5-5). La primera manga llegó hasta el tie break, en el que el suizo, más serio y sin errores, se impuso 7-4.

Las instalaciones del club estaban a rebosar de aficionados, turistas y amantes del tenis que siguieron los encuentros de manera gratuita. Tampoco quisieron perderse el encuentro autoridades relacionadas con el mundo del deporte. Allí estuvo Concepción Méndez, concejala de Deportes de Oviedo, Fernando Castaño, presidente de la Asturiana, o Covadonga Coto, presidenta del RCTO, entre otros.

El segundo set fue ligeramente distinto. Esta vez ambos tenistas estuvieron más firmes en su saque, aunque también se dieron sus golpes. Pérez logró un break con juego en blanco y el suizo se la devolvió en el siguiente. Superadas las dos horas de partido el marcador reflejó un 5-5. La manga volvería a decidirse en el tie break, en el que Ritschard volvió a imponerse en los pequeños detalles para vencer 7-3 y llevarse la Copa. “Ha sido un gran torneo aquí. Sergi me ha llevado a mis límites físicos y mentales”, reconoció el suizo, mientras que el valenciano explicó que “ha sido un partido podría haber ganado perfectamente”, pero reconoció que su rival estuvo mejor en los detalles.

Mansilla y García Carvajal triunfan en dobles

Antes, a primera hora de la mañana, se vivió la final de dobles, en la que se impuso la pareja formada por Mario Mansilla y Alejandro García Carbajal. Ambos completaron una sólida actuación para vencer a los también españoles Pablo Aunión y Xavi Palomar por 6-2 y 7-5, en un encuentro que se desarrolló rápido, con puntos cortos y con mucho protagonismo para el saque.

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Mansilla y García Carbajal consiguieron tomar ventaja desde el inicio y completaron una primera manga muy seria. Fue en el segundo set cuando el encuentro se igualó y llegaron las complicaciones, con Aunión y Palomar apretando y desplegando un buen tenis durante muchos momentos. Sin embargo, los campeones fueron capaces de mantener la calma y terminaron por imponerse 7-5. “Nos hemos visto bien, intensos desde el principio. Estoy agradecido al apoyo de mi compañero que ha estado ahí conmigo aguantando en los momentos duros”, expresó Mansilla, mientras que García Carbajal mostró su satisfacción por ganar “con un gran amigo” y por mantener el tipo en el segundo set. “Lo importante es seguir ahí y gracias a eso nos hemos llevado la Copa”, zanjó.