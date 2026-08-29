Sanne Thijssen gana el dos estrellas con Iván Serrano segundo

Sanne Thijssen se impuso esta tarde en el Trofeo Esfer, prueba del dos estrellas disputada sobre 1,45 metros, después de imponerse en un ajustado desempate. La amazona neerlandesa, montando a «Cupcake Z», completó el recorrido decisivo sin derribos y paró el cronómetro en 37,66 segundos, el mejor registro entre los cuatro binomios que lograron mantenerse sin faltas en la primera manga y en el desempate.

La velocidad decide entre cuatro dobles ceros

La prueba, con 55 participantes, planteó un recorrido de 13 obstáculos y 16 esfuerzos, con una altura máxima de 1,45 metros. El trazado exigía precisión desde el primer recorrido y dejaba para el desempate una selección de ocho obstáculos, entre ellos varias combinaciones y los elementos finales del recorrido. La velocidad terminó siendo decisiva en una manga definitiva en la que los cuatro jinetes que partían con cero puntos buscaban el triunfo.

La segunda posición fue para el español Iván Serrano Sáez, que también mantuvo el doble cero con «E Pleasure Beaufour». El jinete español terminó la primera manga en 77,26 segundos y, ya en el desempate, completó su recorrido en 40,03 segundos, a algo más de dos segundos del tiempo de Thijssen.

El podio lo completó la alemana Janne Friederike Meyer-Zimmermann, tercera con «Sauvageonne des Pouplis». La amazona germana fue algo más rápida que Serrano en la primera ronda, con 74,26 segundos, pero en el desempate finalizó en 40,08 segundos, apenas cinco centésimas por detrás del español.

Presencia española entre los primeros clasificados

La francesa Alexa Ferrer terminó cuarta con «Ingelo d'AF», también sin derribos en el desempate, aunque con un tiempo de 41,57 segundos. Por detrás se clasificaron los brasileños João Victor Castro Aguiar Gomes de Lima y Yuri Mansur, quinto y sexto, respectivamente, ambos con cuatro puntos en la ronda decisiva.

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Entre los españoles también destacó Castora Ortiz Agüera, octava con «Robinson», mientras que Luis Mateos Bernáldez fue décimo con «Chamant de Biolley». En total, catorce binomios obtuvieron premio en una prueba marcada por la igualdad en la parte alta de la clasificación.