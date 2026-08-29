Sanne Thijssen gana el dos estrellas con Iván Serrano segundo
La neerlandesa se impone con «Cupcake Z» por delante del español Iván Serrano y la alemana Janne Friederike Meyer-Zimmermann
Sanne Thijssen se impuso esta tarde en el Trofeo Esfer, prueba del dos estrellas disputada sobre 1,45 metros, después de imponerse en un ajustado desempate. La amazona neerlandesa, montando a «Cupcake Z», completó el recorrido decisivo sin derribos y paró el cronómetro en 37,66 segundos, el mejor registro entre los cuatro binomios que lograron mantenerse sin faltas en la primera manga y en el desempate.
La velocidad decide entre cuatro dobles ceros
La prueba, con 55 participantes, planteó un recorrido de 13 obstáculos y 16 esfuerzos, con una altura máxima de 1,45 metros. El trazado exigía precisión desde el primer recorrido y dejaba para el desempate una selección de ocho obstáculos, entre ellos varias combinaciones y los elementos finales del recorrido. La velocidad terminó siendo decisiva en una manga definitiva en la que los cuatro jinetes que partían con cero puntos buscaban el triunfo.
La segunda posición fue para el español Iván Serrano Sáez, que también mantuvo el doble cero con «E Pleasure Beaufour». El jinete español terminó la primera manga en 77,26 segundos y, ya en el desempate, completó su recorrido en 40,03 segundos, a algo más de dos segundos del tiempo de Thijssen.
El podio lo completó la alemana Janne Friederike Meyer-Zimmermann, tercera con «Sauvageonne des Pouplis». La amazona germana fue algo más rápida que Serrano en la primera ronda, con 74,26 segundos, pero en el desempate finalizó en 40,08 segundos, apenas cinco centésimas por detrás del español.
Presencia española entre los primeros clasificados
La francesa Alexa Ferrer terminó cuarta con «Ingelo d'AF», también sin derribos en el desempate, aunque con un tiempo de 41,57 segundos. Por detrás se clasificaron los brasileños João Victor Castro Aguiar Gomes de Lima y Yuri Mansur, quinto y sexto, respectivamente, ambos con cuatro puntos en la ronda decisiva.
Entre los españoles también destacó Castora Ortiz Agüera, octava con «Robinson», mientras que Luis Mateos Bernáldez fue décimo con «Chamant de Biolley». En total, catorce binomios obtuvieron premio en una prueba marcada por la igualdad en la parte alta de la clasificación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón