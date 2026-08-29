Sara Ouzande busca su segunda medalla en el Mundial: la asturiana se mete en la final del K-1 200 metros

La asturiana Sara Ouzande Iturralde (Club Los Delfines de Ceuta) logró, a primera hora de la matinal de hoy, sábado, el pase a la final del Campeonato del Mundo de sprint, en la modalidad de K-1 200 metros, en aguas polacas de Poznan. Fue tercera en su respectiva semifinal con un tiempo de 40.38, superada por la húngara Anna Lucz (39.92) y la eslovena Anja Apollonio (40.14).

Miki López

Sara Ouzande buscará una nueva medalla

La final A tendrá lugar mañana, domingo (10.10 horas), y la gijonesa tratará de poner colofón a su brillante temporada de 2016 luchando por colgarse al cuello otra nueva presea en ese Mundial de sprint tras la conseguida ayer, viernes, en el K-4 500 metros, junto a sus compañeras Lucía Val Cerdeira, Daniela García Heredia y Bárbara Pardo Mas.

El asturiano Javi López cerrará el Mundial

El sotobarquense Javi López, del Club Los Rápidos-Jaire Aventura, de Arriondas, entrará en liza en el Campeonato del Mundo de sprint, en Poznan (Polonia), a primera hora de la tarde de mañana, domingo, en la prueba que cerrará esa cita: el K-1 5.000 metros. El palista asturiano lleva despachada una buena temporada y hace unas fechas logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Montreal, en la citada modalidad.

Ahora, le llega el turno de su segunda oportunidad en un Mundial de sprint después de su primera experiencia en 2022 y eso que casi tenía decidido cambiar de especialidad e ir a hacer surfski. "El año pasado me rescató Pedro (Vázquez Llenín, también del Club Los Rápidos-Jaire Aventura), que yo me quería dedicar al surfski, pero me rescató para el K-2 y me vino muy bien, ahora me aprieta todos los días y es una de las claves por las que estoy en tan buena forma".

Javi López aspira a pelear por otro podio

Y es que eso ha quedado demostrado hace pocas semanas en Montreal, donde esa tercera posición puede ser el punto de partida para un gran resultado en Poznan pese al gran elenco de nombres que hay en la lista de salida de la prueba. "Me estoy encontrando muy rápido. Hay que tener un poco de suerte al inicio porque es gente muy rápida, pero sí es verdad que vamos a estar solo uno por país. Además, va a ser un porteo muy largo, que esa es mi opción en el caso de que salga mal, es ahí donde puedo recortar. Pero yo creo que podemos, si va todo bien, podemos pelear por otro podio, hay gente muy buena y profesionales de los porteos".

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Pese a todo, Javi se muestra ilusionado con hacer una gran carrera: "Siendo realistas, estar peleando entre los seis primeros ya sería ideal, no tener percances y poder luchar el resultado que sea hasta el final, con eso estaría más que satisfecho". Además, en cuanto a resultados cosechados en la actual temporada cabe reseñar el séptimo puesto en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) y el noveno en la Copa del Mundo de Brandemburgo (Alemania), ambos en K-1 5.000 metros.