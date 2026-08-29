Yuri Mansur gana el cuatro estrellas de la penúltima jornada en Las Mestas

El brasileño Yuri Mansur se llevó el Trofeo Volvo, la prueba más importante de la jornada de hoy en Las Mestas después de firmar con «My Lady Lavista» el recorrido más rápido de una competición de velocidad que terminó resultando mucho más abierta de lo que apuntaba la última serie de participantes. Mansur completó el recorrido sin penalización en 61,17 segundos, suficiente para imponerse en una prueba de 1,45 metros que reunió a algunos de los jinetes más destacados del concurso.

La última tanda de participantes apuntaba a una resolución especialmente reñida. Los tiempos que se habían registrado hasta entonces dejaban poco margen para el error y la presencia de varios de los favoritos hacía prever una batalla por la victoria hasta el último recorrido. Sin embargo, la prueba dio un giro en sus compases finales. Algunos de los principales candidatos no consiguieron completar el recorrido sin errores y el triunfo terminó quedando en manos de Mansur, que había hecho los deberes antes de que llegara la parte decisiva de la competición.

El belga Constant van Paesschen, con «Diaz du Thot», fue segundo con 61,54 segundos, apenas 37 centésimas más que el ganador. La tercera posición fue para la británica Millie Allen, que completó su recorrido con «Quick Diamant HR» en 62,46 segundos. El podio quedó así configurado por tres jinetes que consiguieron superar los obstáculos sin penalización, en una prueba en la que cada décima resultaba determinante.

La sorpresa llegó especialmente con algunos de los nombres llamados a pelear por la victoria. Harry Charles, uno de los grandes favoritos y ganador esta tarde del Trofeo Fundación Gijón-Rural con «Ballypatrick Tiberius», no pudo repetir su actuación. El británico terminó en la 28ª posición con «Fighting Phil», después de cometer un derribo. Su tiempo sin la penalización fue de 80,69 segundos, muy alejado de los registros de cabeza, y el derribo elevó su resultado final hasta los 84,69 segundos. Charles afrontó el recorrido sin la velocidad que había mostrado en la jornada anterior y terminó perdiendo cualquier opción de estar en la pelea por los primeros puestos.

La prueba también dejó fuera de la lucha por la victoria a otros nombres importantes. El alemán Tom Schewe, que había terminado segundo en el concurso de hoy, fue séptimo con «Deesse des Embruns», mientras que la neerlandesa Sanne Thijssen, vencedora del Trofeo Esfer disputado por la tarde, acabó vigesimotercera con «Os Le Petit Cheval», penalizada con doce puntos. También quedaron lejos de las primeras posiciones jinetes como Luca Coata o Christian Marini.

Entre los españoles, la mejor actuación correspondió a Imma Roquet Autonell, quinta con «Dalia Del Maset», con un tiempo de 66,01 segundos y sin penalización. El resultado permitió a la amazona española situarse entre los cinco mejores de una prueba que exigió, además de precisión, máxima velocidad.

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El cuatro estrellas se disputó bajo el formato Speed Table C, una modalidad en la que el tiempo tiene un peso fundamental y las penalizaciones por derribos se traducen directamente en segundos que se añaden al registro del jinete. Con una altura máxima de 1,45 metros, la prueba puso a prueba tanto la precisión como la velocidad de los participantes y terminó premiando la regularidad de Mansur frente a una última serie en la que varios de los favoritos no pudieron mantener el ritmo que exigía la competición.