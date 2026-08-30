Armengot y Lamothe mandan en el Villa de Gijón

La Regata Villa de Gijón, una de las principales citas de la vela ligera del calendario del Cantábrico, organizada por el Real Club de Regatas, comenzó este sábado con la competición de la clase Snipe, que inauguró el trofeo con 14 embarcaciones inscritas venidas desde distintos puntos de España.

Tras las dos primeras pruebas, la clasificación provisional está encabezada por Joaquín Armengot y María Lamothe, del Club de Vela Valencia Mar, que firmaron un segundo puesto en la primera manga y la victoria en la segunda.

La segunda posición provisional es para los locales Francisco Silvela y Rubén Calvo, del Real Club Astur de Regatas, con un tercer puesto en la primera manga y un segundo en la segunda.

Tercera se coloca la tripulación formada por Tomás Trueba y Gaspar Gallinger del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club.

Los regatistas pudieron completar las dos primeras mangas del programa en una jornada marcada por la inestabilidad del viento, que demoró la primera señal de atención hasta las 13.30horas.

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Está previsto que la competición continue hoy con la disputa de las dos últimas mangas del programa, que decidirán la clasificación final.