Asturias disfruta de Ricky Rubio en la victoria del Obradoiro ante el Joventut (77-96)

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Deporte Astur

Asturias disfruta de Ricky Rubio en la victoria del Obradoiro ante el Joventut (77-96)

Más de 2.500 espectadores acuden al Palacio de los Deportes de Gijón para ver el partido amistoso entre dos equipos de la ACB

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Juan Plaza

Gijón
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La ACB regresó a Asturias con la disputa de un partido amistoso entre el Joventut y el Obradoiro en el Palacio de los Deportes de Gijón. Más de 2.500 personas disfrutaron de una leyenda, Ricky Rubio, aunque la victoria fue para el conjunto gallego (77-96).

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