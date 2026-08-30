Asturias disfruta de Ricky Rubio en la victoria del Obradoiro ante el Joventut (77-96)

Más de 2.500 espectadores acuden al Palacio de los Deportes de Gijón para ver el partido amistoso entre dos equipos de la ACB

Asturias disfruta de Ricky Rubio en la victoria del Obradoiro ante el Joventut / Juan Plaza / Juan Plaza

La ACB regresó a Asturias con la disputa de un partido amistoso entre el Joventut y el Obradoiro en el Palacio de los Deportes de Gijón. Más de 2.500 personas disfrutaron de una leyenda, Ricky Rubio, aunque la victoria fue para el conjunto gallego (77-96).

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Asturias disfruta de Ricky Rubio en la victoria del Obradoiro ante el Joventut

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Asturias disfruta de Ricky Rubio en la victoria del Obradoiro ante el Joventut

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Asturias disfruta de Ricky Rubio en la victoria del Obradoiro ante el Joventut