El Caudal se lleva la Copa Federación en los penaltis

El Caudal Deportivo de Mieres logró su quinto título de Copa Federación al vencer al Lealtad en la tanda de penaltis (4-3), tras un encuentro sin goles, muy táctico y con pocas ocasiones, en el que los porteros apenas tuvieron que intervenir. Tras este triunfo, el conjunto mierense representará a Asturias en la fase nacional.

El Lealtad llevó el dominio en la primera mitad y fue el que más se acercó al área rival. Superada la media hora de encuentro, un centrochut del visitante Óscar Molina lo desvió con apuros el meta Álex González, que volvió a intervenir a los cinco minutos para repeler un remate de Agi Michael tras una serie de rechaces dentro del área caudalista. Muchas faltas, poco fútbol y escasas ocasiones fue el bagaje antes de que los jugadores se fueran a vestuarios.

Tras el descanso, de nuevo fue Agi Michael el que probó suerte con una volea que se fue desviada. No hubo muchas oportunidades, pero sí polémica. En el 52’, los jugadores caudalistas reclamaron un posible penalti después de que Carlos Figar desplazase al ariete Jairo Cárcaba en su intento de remate, aunque el colegiado ordenó continuar con el juego.

En la recta final el encuentro se animó. En el 76’ lo intentó Solís con un remate de falta que desvió González y la respuesta por parte del Caudal fue inmediata, con sendos disparos de Isma Cerro y Lucas Suárez que se fueron desviados. Ninguno de los dos equipos fue capaz de abrir la lata y el encuentro se decidió desde los once metros, donde al igual que en semifinales, el Caudal impuso su ley.

Comenzó disparando el cuadro maliayo, pero González adivinó las intenciones de Figar en el primer disparo. La contienda se igualaría en el tercer lanzamiento, cuando Junquera detuvo el disparo de ucas Suárez. Mateo Gavadián fallaría el cuarto y los caudalistas no perdonaron: primero fue Julio Delgado y después Kike Fanjul, que en el penalti decisivo colocó el balón ajustado al palo izquierdo de Junquera.

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Tras el triunfo y una merecida celebración, el Caudal ya espera rival en la fase nacional de la Copa Federación.