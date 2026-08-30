Constant van Paesschen consigue la victoria en la penúltima prueba

Constant van Paesschen encontró en la penúltima prueba del Concurso Hípico Internacional de Gijón la recompensa que se le escapó el día anterior. El jinete belga se impuso este domingo en el Trofeo Lacera, prueba cuatro estrellas disputada sobre obstáculos de 1,45 metros, con «Diaz du Thot», el mismo caballo con el que el sábado había terminado segundo en el Trofeo Volvo. Esta vez no hubo margen para la sorpresa: Van Paesschen fue el más rápido de los recorridos sin faltas y se llevó la victoria con un tiempo de 54,30 segundos.

El triunfo tuvo, por tanto, continuidad con lo sucedido apenas 24 horas antes. En el Trofeo Volvo, también una prueba de velocidad sobre 1,45 metros, Van Paesschen había marcado 61,54 segundos con «Diaz du Thot» y parecía encaminado a la victoria, pero el brasileño Yuri Mansur, que cerraba la prueba, logró superarle por apenas 37 centésimas. El belga se quedó entonces con la segunda posición. En Lacera volvió a situarse entre los primeros desde el comienzo y esta vez consiguió mantener el mejor registro hasta el final.

La prueba reunió a 36 binomios y planteó un recorrido de velocidad en el que cada segundo resultaba decisivo. Van Paesschen completó los obstáculos sin penalización y estableció una referencia de 54,30 segundos que nadie pudo mejorar. El brasileño Pedro Veniss, con «Gershwin Dromelle», fue segundo con 56,25, mientras que la francesa Alexa Ferrer, a lomos de «Vitalhorse Fleur d'OZ», completó el podio con 56,73.

La regularidad volvió a ser protagonista entre los nombres habituales de la parte alta de la clasificación. La neerlandesa Sanne Thijssen, una de las grandes protagonistas del concurso, terminó cuarta con «Farah Z», a solo dos décimas del tercer puesto, mientras que su compatriota Finn Boerekamp fue quinto con «Danny Boy 111 Z». También destacó la belga Gudrun Patteet, séptima con «Sea Coast Chica V.V. Z», y la suiza Barbara Schnieper, octava con «Toronto Raptor».

Entre los españoles, Armando Trapote fue el mejor clasificado, sexto con «Karl P», después de completar un recorrido limpio en 57,50 segundos. Kevin González de Zárate terminó noveno con «Cornet Crimoso», con un registro de 60,09, y Alberto Márquez Galobardes fue décimo con «Coolboy», en 60,41. También lograron terminar sin faltas jinetes como Riccardo Pisani, Jules Orsolini o Luciana Diniz, en una prueba en la que la velocidad terminó marcando las diferencias.

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Van Paesschen encadena ahora un segundo y un primer puesto en las dos grandes pruebas de velocidad del fin de semana, mientras que Thijssen, Millie Allen o Pedro Veniss también han acumulado resultados destacados durante el concurso.