Debut con buen pie de un futbolista asturiano en Primera División

El ovetense Riki Rodríguez, del Deportivo de la Coruña, cumplió el sueño de cualquier niño de la mejor forma posible: debut en Primera y con victoria. El mediocentro fue uno de los once elegidos por Antonio Hidalgo para medirse al Valencia, en un encuentro en el que el cuadro herculino se impuso al equipo Ché por 3-1, con un gran Aubameyang.

Rodríguez, canterano del Oviedo y con pasado en clubes como Astur, Tineo, Marino o Langreo, disputó más de una hora de encuentro, completando una actuación más que correcta para ser sus primeros minutos en la élite, hasta que fue sustituido en el minuto 64 por Gijselhart. El ovetense, que llegó a disputar 13 encuentros con el primer equipo carbayón, llegó el pasado invierno a Riazor, donde consiguió el ascenso teniendo mucho protagonismo.