La España de Iyana Martín arrolla a Mali (97-58) en Zaragoza
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La selección española femenina de baloncesto arrolló ayer a Mali (97-58) en su cuarto partido de preparación para la Copa del Mundo. La asturiana Iyana Martín fue la máxima anotadora española con 13 puntos. El equipo de Miguel Méndez cierra su preparación hoy, también en Zaragoza, ante China.
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