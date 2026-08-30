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La España de Iyana Martín arrolla a Mali (97-58) en Zaragoza

Iyana Martín, durante una acción del partido de ayer. | FEB

Iyana Martín, durante una acción del partido de ayer. | FEB

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La selección española femenina de baloncesto arrolló ayer a Mali (97-58) en su cuarto partido de preparación para la Copa del Mundo. La asturiana Iyana Martín fue la máxima anotadora española con 13 puntos. El equipo de Miguel Méndez cierra su preparación hoy, también en Zaragoza, ante China.

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