Gijón Jovellanos y Atlética, por la final de la Copa Principado

El Royal Premium Gijón Jovellanos, que venció en la primera semifinal al Auto Center Vetusta por 27-22 (16-11 al descanso), y la Atlética Avilesina, que en la segunda derrotó a los anfitriones del Grupo Covadonga en un intenso e igualado partido por 35-34 (20-20 al descanso), disputarán este mediodía (12 horas), en el pabellón Braulio García de Gijón, la final de la fase previa de la duodécima edición de la Copa Principado de balonmano, organizada por la Federación Asturiana.