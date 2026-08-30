El Grupo Deportivo Bosco se lleva la Mini Copa cadete
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El Grupo Deportivo Bosco se proclamó ayer campeón de la quinta edición de la Mini Copa cadete tras vencer al Confía Base Oviedo por 37-26 en el Braulio García (20-12 al descanso). El conjunto avilesino, dirigido por Carlos Pulido, confirmó su superioridad ya mostrada en semifinales, donde había derrotado con claridad a los anfitriones por 22-9. El Confía Base Oviedo, subcampeón, llegó a la final después de imponerse en la prórroga al Royal Premium Gijón Jovellanos (32-30). El cuadro gijonés terminó tercero.
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