El Grupo Deportivo Bosco se lleva la Mini Copa cadete

El Grupo Deportivo Bosco se proclamó ayer campeón de la quinta edición de la Mini Copa cadete tras vencer al Confía Base Oviedo por 37-26 en el Braulio García (20-12 al descanso). El conjunto avilesino, dirigido por Carlos Pulido, confirmó su superioridad ya mostrada en semifinales, donde había derrotado con claridad a los anfitriones por 22-9. El Confía Base Oviedo, subcampeón, llegó a la final después de imponerse en la prórroga al Royal Premium Gijón Jovellanos (32-30). El cuadro gijonés terminó tercero.